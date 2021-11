Κοινωνία

ΗΣΑΠ: Φονική σύγκρουση συρμών στον Άγιο Νικόλαο

Πέθανε ένας από τους εργαζόμενους που τραυματίστηκαν κατά την σφοδρή πρόσκρουση. Προβλήματα στα δρομολόγια του ηλεκτρικού.

Υπέκυψε στα τραύματά του ένας από τους εργαζόμενους που τραυματίστηκαν κατά τη σύγκρουση συρμών στον σταθμό του ηλεκτρικού στον Άγιο Νικόλαο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ. Ένα μηχάνημα έργου, που χρησιμοποιείται για τη λείανση των σιδηροδορμικών γραμμών, παρουσίασε πρόβλημα στα φρένα και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Προκειμένου να ακινητοποιηθεί, τοποθετήθηκε ένα τρένο για να ανακόψει την ξέφρενη πορεία του.

Η σύγκρουση των βαγονιών ήταν σφοδρότατη, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες από το σημείο.

Πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο ένας εξ αυτών (σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 45 ετών) δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Όπως τόνισε νωρίτερα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, Νικόλαος Χαιρέτας, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος για την απομάκρυνση του βαρέος μηχανήματος από τις γραμμές, με αποτέλεσμα να προκύψουν προβλήματα στα δρομολόγια στη γραμμή Ομόνοια-Πειραιάς.

