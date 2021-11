Κοινωνία

Πολυτεχνείο: Ένταση με φοιτητές που πέταξαν στεφάνι (βίντεο)

Σε “μπλόκο” έπεσαν πρώην Υπουργοί που θέλησαν να μπουν στον χώρο για να καταθέσουν στεφάνι.

Ένταση επικράτησε νωρίς το πρωί στο Πολυτεχνείο όταν ομάδα συγκεντρωμένων δεν επέτρεψε την είσοδο της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής στον προαύλιο χώρο για να καταθέσει στεφάνι.

Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου σημείωσε πως «η Βουλή των Ελλήνων τιμά σήμερα τον αγώνα του ελληνικού λαού και ειδικότερα των σπουδαστών μας. Ο αγώνας κατά της Δικτατορίας ήταν υπερκομματικός. Δεν είχε πολιτικό χρώμα. Η ιδεολογία του ήταν μία, αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, αγώνας για την Ελλάδα».

«Κανένα κόμμα, κανένας πολιτικός σχηματισμός, καμία πολιτική παράταξη δεν αποφάσισε και οργάνωσε την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η ατομική ευθύνη που χαρακτηρίζει τις δημοκρατίες στα κράτη δικαίου είναι αυτή που διήγειρε τη συλλογικότητα και ένωσε τις φωνές όλων» είπε ο κ. Αθανασίου.

«Συνεπώς όποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τους αγώνες του ελληνικού λαού, το Πολυτεχνείο και το ελεύθερο φρόνημα προσβάλλουν την ιστορία. Τα παιδιά αυτά, όταν εμείς κάναμε τον αγώνα εδώ […], ήταν αγέννητα ή ήταν στις κούνιες τους και τα θήλαζαν. Η μέρα σήμερα είναι ιερή και πρέπει να τους συγχωρήσουμε και να τους κατανοήσουμε. Ζήτω το Πολυτεχνείο», κατέληξε.

Από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Χάρης Θεοχάρης, είπε: «Σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε την αστείρευτη δύναμη του ελληνικού λαού και τη θέλησή του για ελευθερία, για αυτοδιάθεση, για τη Δημοκρατία».

Όπως σημείωσε: «Αυτή η δύναμη είναι ζωντανή πάντα και θα συνεχίσει να είναι ο φύλακας της αυτοδιάθεσης της χώρας μας. Τα παιδιά πάντα δείχνουν τον δρόμο, τον έδειξαν τότε και πάντα πρέπει να τα ακούμε. Όμως, πάντοτε πρέπει μόνοι μας συνολικά να αποφασίζουμε με τις δημοκρατικές διαδικασίες που έχει θέσει ο ελληνικός λαός. Αυτόν τιμούμε, αυτόν υπηρετούμε».

