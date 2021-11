Πολιτική

Κορονοϊός – Γεωργιάδης: Αν χρειαστεί θα ληφθούν κι άλλα μέτρα

«Ελληνική Αριστερά – ψεύτες και υποκριτές», δήλωσε ο Αδ. Γεωργιάδης. Τι διευκρίνισε για παλιότερη δήλωση του σχετικά με το αν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αναφερόμενος στις εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου έκανε λόγο για υποκρισία της Αριστεράς, διευκρινίζοντας ότι ενώ για την εορτή του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη και τις παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 είχαν τοποθετηθεί αρνητικά επικαλούμενη και την πανδημία, για τις εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο δεν έχουν πει τίποτα.

«Ελληνική Αριστερά, ψεύτες και υποκριτές», κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης. Ερωτηθείς για το αν στο παρελθόν είχε διατυπώσει την άποψη ότι δεν υπήρχαν νεκροί στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, διευκρίνισε ότι αυτό που είπε είναι ότι «δεν υπήρχαν νεκροί μέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά σε δρόμους γύρω από αυτό».

Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση παρουσιάζει σημάδια χαλάρωσης στην αντιμετώπιση της πανδημίας και δεν υιοθετεί πλέον τις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι οι ειδικοί προτείνουν μέτρα που άπτονται της υγειονομικής αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά η Κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να παίρνει μέτρα και αποφάσεις συνυπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους και βεβαίως κι αυτόν της Οικονομίας.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι η μεγάλη διαφορά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πριν ένα χρόνο, είναι ότι τώρα υπάρχει εμβόλιο και πλέον «δεν μπορεί να σταματήσει η ζωή όλων γιατί κάποιοι επέλεξαν να μην εμβολιαστούν».

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο να ισχύσουν μέτρα για τους ανεμβολίαστους και για την είσοδο τους στα super market, είπε ότι ναι είναι κάτι που εξετάζεται, αλλά εκ των πραγμάτων είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστεί.

Σε ότι αφορά το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων γενικότερα εφόσον επιβαρυνθούν περαιτέρω οι επιδημιολογικοί δείκτες, δήλωσε ότι «αν χρειαστεί θα ληφθούν κι άλλα μέτρα, αλλά δεν πρόκειται να επιβληθεί lockdown».

Τέλος και μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι χθες δεν αποδοκιμάστηκε από εκπροσώπους της Εστίασης τους οποίους συνάντησε στην πλατεία Συντάγματος, αλλά υπήρξε μια μικρή ένταση με μέλη του ΠΑΜΕ που πραγματοποιούσαν πορεία για υγειονομικά θέματα.

