Σακελλαροπούλου για Πολυτεχνείο: Τιμάμε τους αγωνιστές που όρθωσαν το ανάστημα τους

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 υπήρξε η κορύφωση της αντίστασης κατά της δικτατορίας», ανέφερε μεταξύ άλλων η ΠτΔ.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατέθεσε στεφάνι σήμερα το πρωί στο Πολυτεχνείο για τον εορτασμό της 48ης επετείου από την εξέγερση κατά της δικτατορίας των συνταγματαρχών.

«Η εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973 υπήρξε η κορύφωση της αντίστασης κατά της δικτατορίας. Τιμάμε τα θύματα, τους φοιτητές, και όλους τους αγωνιστές που όρθωσαν το ανάστημά τους στη βία και την ανομία. Οι θυσίες τους, όπως και η αγάπη τους για ελευθερία και δημοκρατία, εξακολουθούν να εμπνέουν» τόνισε σε δήλωσή της η κ. Σακελλαροπούλου.

«Σήμερα οι νέοι και οι νέες, που μετά την οικονομική κρίση βιώνουν και αυτή της πανδημίας, καλούνται να πορευθούν σε έναν πολυσύνθετο κόσμο, γεμάτο προκλήσεις και αβεβαιότητες. Έχουμε χρέος να σταθούμε δίπλα τους και να στηρίξουμε την προσδοκία τους για ένα καλύτερο μέλλον, στο πλαίσιο μιας ανοικτής κοινωνίας που να μας περιλαμβάνει όλους», υπογράμμισε.

