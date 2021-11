Αθλητικά

Νίζνι - Λαύριο: Διπλή ήττα στην Ρωσία

Το Λαύριο απώλεσε την ευκαιρία για ένα σπουδαίο «διπλό», που θα το έβαζε για τα καλά στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Basketball Champions League, μέσω play in.



Η ομάδα του Χρήστου Σερέλη ηττήθηκε με 74-62 από τη Νίζνι στο Νόβγκοροντ (Ρωσία), για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, χάνοντας και τη διαφορά (+9, 86-95) από τη νίκη της επί ελληνικού εδάφους.



Πλέον το Λαύριο έχει ρεκόρ 2-2 στον 3ο όμιλο και η επόμενη αναμέτρηση με τη Ντιζόν έχει πάρει χαρακτήρα «τελικού», όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συνέχεια. Στον αντίποδα οι Ρώσοι πανηγύρισαν την πρώτη νίκη τους.

Η αδυναμία που παρουσίασε το Λαύριο από τα 6.75 (6/25 τρίποντα), σε συνδυασμό με την απόλυτη κυριαρχία των Ρώσων στα ριμπάουντ (48 έναντι 22), έβαλαν με το... καλημέρα την ελληνική ομάδα σε μειονεκτική θέση. Όταν μάλιστα, κόλλησε, στην αντίπαλη άμυνα στη δεύτερη περίοδο, σημειώνοντας μόλις 11 πόντους σε αυτό το διάστημα, τότε το Λαύριο έχασε την επαφή με τους γηπεδούχους, οι οποίοι πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +9 (40-31). Χωρίς να παρουσιάσει σημάδια ανάκαμψης, η ελληνική ομάδα βρέθηκε στο 26΄ στο -15 (49-34), μπαίνοντας σε... μπελάδες. Ωστόσο, με τον Τζέρι Σμιθ να πρωταγωνιστεί στην επίθεση, το Λαύριο μάζεψε τη διαφορά, μειώνοντας στο 33΄ σε 55-53. Μέχρι εκεί όμως... Οι λύσεις στέρεψαν, η κούραση κυριάρχησε και σε συνδυασμό με την αποβολή του Τάισον Κάρτερ, η ελληνική ομάδα έχασε τη συνοχή της, βλέποντας τη Νίζνι να φτάνει άνετα στο τελικό 74-62.

Κορυφαίος των νικητών ο Ιβάν Στρέμπκοφ με 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ από το Λαύριο ο Τζέρι Σμιθ με 23 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την υπέρβαση.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 40-31, 53-48, 74-62

Οι συνθέσεις:

ΝΙΖΝΙ (Λούκιτς): Γκάνκεβιτς 2, Αστάπκοβιτς 11 (1), Στρέμπκοφ 15 (1), Τορόποφ 12 (2), Αντίποφ 6 (2), Λιτσούτιν 2, Καρντανακισβίλι, Πλατόνοφ 2, Φρεϊμάνις 12 (2), Γιοβάνοβιτς 12.

ΛΑΥΡΙΟ (Σερέλης): Λιούις 11 (1), Σμιθ 23 (3), Μουράτος 4, Γκόινς 3 (1), Γερομιχαλός, Κάρτερ 7 (1), Νικολαΐδης, Αμίνου, Κακλαμανάκης 12, Περσίδης 2.

