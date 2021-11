Life

“The 2Night Show” – Παναγιώταρου: ο χωρισμός και οι φήμες για νέο έρωτα στη ζωή της

Η εξομολόγηση της για το πως βιώνει τις σχέσεις της, η βοήθεια από ψυχολόγο και η αγάπη για τη μουσική.

Στο «The 2Night Show» βρέθηκε καλεσμένη το βράδυ της Τετάρτης η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, που μίλησε, μεταξύ άλλων, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον χωρισμό της από τον Αριστομένη Γιαννόπουλο, τις φήμες για νέο έρωτα στη ζωή της, αλλά και το J2US.

«Με τον Αριστομένη είχαμε το ίδιο ήθος και τις ίδιες αρχές. Αυτό βγήκε και στον χωρισμό, γιατί πολλές φορές στον χωρισμό φαίνονται οι άνθρωποι, εκεί βλέπεις πράγματα που ούτε φανταζόσουν. Οι σχέσεις πιστεύω αλλάζουν μορφή, δεν χάνονται. Η αγάπη παραμένει, απλά μπορεί να αλλάξει μορφή. Από ερωτική, μπορεί να γίνει φιλική μια σχέση, όπως έγινε και με εμάς. Η αγάπη όμως παρέμεινε.

φάλεια απέναντι στα media, αλλά δώσαμε λίγο χρόνο. Δε μου αρέσει να προβάλλω την προσωπική μου ζωή αλλά αυτό ήταν αναπόφευκτο. Εμείς χωρίσαμε Αύγουστο και αυτό βγήκε στα φώτα τον Οκτώβρη. Αφήσαμε λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσουμε πρώτα εμείς. Στην αρχή πίστευαν πάρα πολύ ότι υπάρχει κάποιο τρίτο πρόσωπο το οποίο μας οδήγησε στον χωρισμό, αλλά γίνεται και τώρα πολύ.

Έχει περάσει καιρός και δεν έχω δείξει κάτι για την προσωπική μου ζωή. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ήμουν μόνη όπως αυτή την εποχή. Ήμουν άνθρωπος των σχέσεων, το είχα ψάξει αυτό και είχα πάει και σε ψυχολόγο. Γαντζωνόμουν πάνω από κάποιον, είχα ανασφάλεια. Δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου», είπε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Σχετικά με την παρουσία της στο J2US και τη συνεργασία της με την Κατερίνα Λιόλιου η ξανθιά καλλονή αποκάλυψε, «Η πρόταση ήρθε από τους ανθρώπους του Νίκου Κοκλώνη. Και με τον ίδιο τον Νίκο έχω πολύ καλές σχέσεις, τον είχα συναντήσει και στη Μύκονο το καλοκαίρι και ήταν κάτι για το οποίο χάρηκα πάρα πολύ που μου έγινε αυτή η πρόταση γιατί μου αρέσει πολύ η μουσική. Βρήκα την ευκαιρία να δείξω και μια άλλη πλευρά μου που δεν την γνώριζε ο κόσμος. Δεν είχα ποτέ το μικρόβιο να γίνω τραγουδίστρια, ποτέ, έπαιζα όμως πιάνο και κιθάρα».

Πηγή: fthis.gr

