Κόσμος

Κατεχόμενα: Τουρκοκυπριακή πρόκληση με βίντεο κλιπ στα Βαρώσια

Προπαγάνδα στα τουρκικά ΜΜΕ για «μηνύματα μίσους» στην τραγουδίστρια από Έλληνες.

Προπαγάνδα μετά μουσικής από τους Τουρκοκύπριους, που έδωσαν άδεια σε τραγουδίστρια να γυρίσει το βίντεο κλιπ του νέου τραγουδιού της στα Βαρώσια, προκαλώντας εύλογα αντιδράσεις.

Η τραγουδίστρια Nihayet εμφανίζεται σε διάφορα σημεία της “πόλης-φάντασμα” να χορεύει και να τραγουδά, μαζί με το επιτελείο της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γεννημένη στην Αμμόχωστο τραγουδίστρια είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

Φυσικά τα τουρκικά ΜΜΕ δεν έχασαν την ευκαιρία να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στο επίμαχο βίντεο κλιπ, με την Hurriyet σε πρωτοσέλιδο “χτύπημα” να υπογραμμίζει πως «εξόργισε τους Ελληνοκύπριους».

Μάλιστα, σε δηλώσεις της η τραγουδίστρια υποστηρίζει πως δεν ήθελε να στείλει πολιτικό μήνυμα. Κάτι βέβαια που δεν πείθει κανέναν.

