“Το Πρωινό” - Γιώργος Κωνσταντίνου: η ηλικία του, ο τζόγος και τα… τασάκια του Κουν (βίντεο)

Αποκάλυψε πόσων ετών είναι ο δημοφιλής ηθοποιός, μίλησε για τις ταινίες του, τις προτάσεις που… δεν έχει για να παίξει στην τηλεόραση, τον “ψηλό κουτό” και τον Κώστα Βουτσά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Πέμπτη ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε ότι είναι 88 ετών, λέγοντας πως δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο «μυστικό», σημειώνοντας ωστόσο ότι «πάντοτε λέω “μπορώ” να κάνω αυτό ή το άλλο, είναι και ψυχολογικό ή μεταφυσικό όλο αυτό», ενώ σημείωσε «είμαι λιγόφαγος και δεν είμαι μίζερος», αναφέροντας ακόμη ότι ποτέ «δεν έφτασα σε σημείο να αρρωστήσω ή να μην μπορώ».

«Θέλω να παίξω στην τηλεόραση, αλλά δεν έχω προτάσεις. Δεν με ρωτάνε καν οι παραγωγοί», είπε ο αγαπημένος ηθοποιός, ενώ όπως επεσήμανε «δεν ξέρω αν “χωράω” στις Άγριες Μέλισσες», τονίζοντας ότι «έχω κάνει πάνω από 25 σίριαλ που τα έγραψα, έπαιξα, τα έκανα όλα. Τώρα είναι μια άλλη εποχή, έχουν και μια ομοιότητα τα σίριαλ μεταξύ τους….».

Σχετικά με τις καταγγελίες κατά καλλιτεχνών από συναδέλφους τους, ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε ότι συμπεριφορές πέρα από τα όρια δεν είναι φαινόμενο της εποχής, αλλά «υπάρχει πριν από χιλιάδες χρόνια αυτό το πράγμα. Είναι χαρακτήρες ανθρώπων που όταν εξουσιάζουν, νομίζουν ότι κρατούν το σύμπαν. Εμένα δεν μου έχει τύχει να βρεθώ με σκηνοθέτες καταπιεστικούς…. Καμιά φορά έχει να κάνει και με το αν “το τραβάς”, αν μπορείς να το δεχθείς αυτό το πράγμα».

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου μίλησε και για την παράσταση «Η παγίδα» στην οποία παίζει, μεταξύ άλλων, με τους Βλαδίμηρο Κυριακίδη και Έφη Μουρίκη, ενώ όπως τόνισε, «εγώ ξεκίνησα στο Θέατρο Τέχνης με τον Κάρολο Κουν. Ο Κουν πετούσε σκαμνάκια και τασάκια στους ηθοποιούς, πετούσε πράγματα διάφορα, αλλά όχι επειδή ήταν κομπλεξικός και διότι νόμιζε ότι εκείνος είναι καλύτερος. Ο Κουν ήθελε την τελειότητα και όταν έβλεπε φάλτσο… τρελαινόταν. Εγώ στον Κουν χρωστάω όλη μου την καριέρα, διότι εκεί έμαθα τι είναι υποκριτική και τι είναι θέατρο», είπε ο Γιώργος Κωνσταντίνου.

Ερωτηθείς για την πορεία του στον κινηματογράφο και αν ξεχωρίζει κάποια ταινία του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου απάντησε «οι ταινίες μου είναι όλες μου παιδιά μου, που τα αγάπησα και που με “έβγαλαν” έξω στον κινηματογράφο. Εγώ σε κάθε ταινία έκανα και άλλον ρόλο, ενώ η εποχή ήθελε μια μανιέρα. Μου είχε πει ο Βουτσάς “αν δεν τυποποιηθείς, δεν θα κάνεις καριέρα”. Του λέω “τι να κάνω;»” και μου απαντά “να κάνεις τον ψηλό κουτό και να λένε όλοι “πάμε να δούμε τον ψηλό κουτό”. Ευτυχώς εγώ δεν το έκανα. Ήμουν διαφορετικός και στις 16 ταινίες που έκανα. Μετά τις 16 ταινίες μου είπαν ”πάρε δρόμο και φύγε”» και συμπλήρωσε «εγώ από την τηλεόραση έγινα γνωστός και μπήκα στα σπίτια του κόσμου. Η τηλεόραση βοήθησε και με τις ταινίες, καθώς τις παίζει τακτικά και τις γνωρίζει ο κόσμος, ώστε να ξεχωρίσουν και να μείνουν αυτές που όντως ήταν κλασσικές».

Για το πάθος του με τον τζόγο και τις αναφορές στο βιβλίο του, ο Γιώργος Κωνσταντίνου είπε ότι «με έχει πονέσει και καμιά φορά θες να πεις αυτό που σε έχει πονέσει ό,τι ήταν καταστροφικό και να γίνει μια διδαχή, όποιος ακούσει και καταλάβει, να το αποφύγει. Εγώ μια ημέρα είπα “τελείωσα” και σταμάτησα τον τζόγο. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις πολλά και να σου συμβεί. Kαταλήγεις να πεις ότι είναι μια κουταμάρα. Ο καθένας νομίζει ότι εξουσιάζει αυτήν την κατάσταση, όπως με το τσιγάρο, όμως…».

