Σωφρονιστικοί υπάλληλοι “έβαλαν χέρι” σε απόδραση κρατουμένου

Το κατηγορητήριο σε βάρος των τριών σωφρονιστικών υπαλλήλων στους οποίους οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες.

Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας κατηγορούμενοι για «δωροληψία υπαλλήλου».

Πρόκειται για σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης της Πελοποννήσου σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα παρείχαν συνδρομή, έναντι αμοιβής, σε απόδραση κρατουμένου.

