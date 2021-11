Κόσμος

Σαακασβίλι: Στην Εντατική ο πρώην Πρόεδρος της Γεωργίας

Από τη φυλακή στην Εντατική ο πρώην Πρόεδρος της Γεωργίας.

Οι γιατροί του νοσοκομείου της φυλακής στην οποία κρατείται ο πρώην πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ Σαακασβίλι, τον μετέφεραν στην μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την λιποθυμία του, δήλωσε ο δικηγόρος του Νίκα Γκβαραμία.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην εντατική. Όλοι οι γιατροί είναι εκεί και καταβάλλουν τις μέγιστες προσπάθειες. Εκτός από τα λόγια ευγνωμοσύνης, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Οι γιατροί επανέφεραν τον άνθρωπο από την κακή κατάσταση στην οποία βρισκόταν» δήλωσε ο Γκβαραμία, αφότου τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο της φυλακής.

Το βράδυ της Πέμπτης κατά την διάρκεια της συνάντησης με τους δικηγόρους του, ο Σαακασβίλι έπεσε κάτω και έχασε τις αισθήσεις του. Αργότερα μια γιατρός του νοσοκομείου της φυλακής δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση της υγείας του πρώην προέδρου έχει σταθεροποιηθεί και όλοι οι δείκτες ζωτικής σημασίας είναι επί του παρόντος σε φυσιολογικά επίπεδα.

