Κορονοϊός - 3η δόση εμβολίου: Παίρνουν σειρά όσοι συμπλήρωσαν 5,5 μήνες από τη δεύτερη

Ανοίγει η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού. Ποια εμβόλια χορηγούνται.

Το βράδυ της Παρασκευής ανοίγει η πλατφόρμα στο emvolio.gov.gr, έγκαιρου προγραμματισμού ραντεβού για την αναμνηστική δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 για τα άτομα άνω των 18 ετών που έχουν συμπληρώσει 5,5 μήνες από τη δεύτερη δόση.

Η χορήγηση τρίτης δόσης θα γίνεται με την συμπλήρωση 6μηνου από την δεύτερη δόση του εμβολιασμού τους με τα εμβόλια Pfizer ή AstraZeneca ή Moderna. Η αναμνηστική δόση γίνεται με mRNA εμβόλιο της Pfizer ή μισή δόση του εμβολίου της Moderna.

Σημειώνεται ότι η αναμνηστική δόση σε όσους εμβολιάστηκαν με το μονοδοσικό εμβόλιο Johnson & Johnson γίνεται στους δύο μήνες μετά τον εμβολιασμό τους με τα εμβόλια Pfizer, Moderna (μισή δόση) και το εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Στην ειδική ομάδα των ανοσοκατασταλμένων η αναμνηστική δόση γίνεται ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Η χορήγηση τρίτης δόσης ξεκίνησε στη χώρα μας τον Σεπτέμβριο και στοχεύει στην ενίσχυση της ανοσίας, η οποία μειώνεται μετά την πάροδο 6 μηνών και στην μακρότερη διάρκεια της προστασίας. Αυξάνει την αντισωματική απάντηση, ιδιαίτερα σημαντική για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και μειώνει το ποσοστό της λοίμωξης από τον κορονοϊό. Γι’ αυτό το πιστοποιητικό εισόδου σε κλειστούς χώρους για εμβολιασμένους (δύο δόσεις) άνω των 60 ετών παύει να ισχύει επτά μήνες από την έκδοσή του. Θα δοθεί, περιθώριο ένας μήνας για τον εμβολιασμό τους με την 3η δόση μετά την πάροδο του εξαμήνου.

