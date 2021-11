Κοινωνία

Missing Alert για 36χρονο

Συναγερμός στις Αρχές για την εξαφάνιση νεαρού άντρα. Πώς μπορείτε να βοήθησετε.

Στην έκδοση Missing Alert για την εξαφάνιση του 36χρονου Κωνσταντίνου Μερτίρη προχώρησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Τα ίχνη του Κωνσταντίνου Μερτίρη χάθηκαν στις 16 Νοεμβρίου από την περιοχή των Βραχναίικων στην Πάτρα. Το “Χαμόγελο του Παιδιού” ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Μερτίρη, σήμερα, 19 Νοεμβρίου, και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Κωνσταντίνος Μερτίρης έχει ύψος 1,71 μ. έχει κανονικό βάρος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρο παντελόνι, πορτοκαλί πουκάμισο, γκρι ριγέ μπουφάν και μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000». σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

