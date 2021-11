Κεφάλλονια

Σεισμός στην Κεφαλονιά

Ισχυρός σεισμός στην Κεφαλονιά. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4.8 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Κεφαλονιά στις 15:27 ώρα Ελλάδος.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 17 χλμ. δυτικά της πόλης του Αργοστολίου.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη σεισμική δόνηση στα 5 Ρίχτερ, 21 χιλιόμετρα δυτικά βορειοδυτικά του Αργοστολίου.

