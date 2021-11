Κοινωνία

Απόδραση κρατουμένου: Σωφρονιστικοί υπάλληλοι έκαναν τα “στραβά μάτια”

Με τη σύλληψη του δραπέτη άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ στις τσέπες των σωφρονιστικών υπαλλήλων….για να μη δουν.

Μια απίστευτη περίπτωση διαφθοράς αποκάλυψε η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της αστυνομίας. Τρεις σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Κορίνθου συνελήφθησαν, γιατί βοήθησαν κρατούμενο στην απόδραση.

Οι 3 σωφρονιστικοί που συνελήφθησαν ήδη κατηγορούνται ότι για τη βοήθεια τους εισέπραξαν 30.000 ευρώ.

Ο κρατούμενος στις 11 Νοεμβρίου δούλευε ως ελαιοχρωματιστής στο σωφρονιστικό κατάστημα και οι υπάλληλοι, αρμόδιοι για την φύλαξη του, φέρονται να έκαναν τα στραβά μάτια όταν πλησίασε την πύλη και τον άφησαν να εξαφανιστεί.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο δραπέτης συνελήφθη σε διαμέρισμα της Καλλιθέας και όταν τον έστειλαν και πάλι στη φυλακή άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων.

Πρόκειται για κρατούμενο που εξέτιε ποινή κάθειρξης 45 ετών και 8 μηνών για απάτες, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρα ανθρωποκτονίας καθώς στο παρελθόν είχε πυροβολήσει αστυνομικούς της ΕΚΑΜ.

Οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως κάτι περίεργο συνέβαινε και συνέλαβαν τους σωφρονιστικούς για «δωροληψία υπαλλήλου»

