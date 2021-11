Κόσμος

Κορονοϊός – Ισραήλ: Εμβολιασμός παιδιών από 5 ετών

Ξεκινά ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας από 5 έως 11 ετών. «Πλήρη διαφάνεια» υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Ο εμβολιασμός των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών με το εμβόλιο των Pfizer/BioNtech για την Covid-19 θα ξεκινήσει την Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ.

«Από αυτήν την Τρίτη, τα παιδιά θα μπορούν επίσης να εμβολιαστούν» ανέφερε ο Μπένετ στη σελίδα του στο Facebook, υποσχόμενος ότι θα υπάρχει «πλήρης διαφάνεια» στο θέμα αυτό.

Σύμφωνα με τις κλινικές δοκιμές της Pfizer σε χιλιάδες παιδιά, το εμβόλιο έχει αποτελεσματικότητα 90,7% απέναντι στη συμπτωματική νόσηση.

Περίπου 5,7 εκατομμύρια από τα 9 εκατομμύρια των Ισραηλινών έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εμβολίου και οι αρχές ξεκίνησαν από το καλοκαίρι μια εκστρατεία για τη χορήγηση και της αναμνηστικής δόσης.

Νωρίτερα σήμερα ο Καναδάς έδωσε επίσης το «πράσινο φως» για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών με το σκεύασμα των Pfizer/BioNtech. Στις ΗΠΑ οι εμβολιασμοί παιδιών ξεκίνησαν στις αρχές Νοεμβρίου. Στην Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Καμπότζη και την Κολομβία τα παιδιά κάτω των 12 ετών μπορούν να εμβολιαστούν με το κινεζικό σκεύασμα Sinovac.

