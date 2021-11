Πολιτισμός

“Σφάλμα της φύσης τα ΑμΕΑ”: Σάλος για την δήλωση Πρόεδρου Λιμενικού Ταμείου

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε για τα ΑμΕΑ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου.



Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ο απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε για τα ΑμΕΑ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου-Άνδρου, Γιώργος Σανταμούρης, θέλωντας να υπερασπιστεί μία πολιτική του θέση απέναντι στον Δήμαρχο Ανδρου.

Ο Γ. Σανταμούρης, ο οποίος βρίσκεται σε έντονη διαμάχη με τον δήμαρχο Άνδρου, Δημήτρη Λοτσάρη, σύμφωνα με το τοπικό μέσο TinosToday, αποκάλεσε τον δήμαρχο Άνδρου «ΑμΕΑ», εκτιμώντας ότι μεταχειριζόμενος τον όρο που απευθύνεται σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στη χώρα μας θα τον υποτιμήσει!



Σαν να μην έφτανε αυτή η πρώτη απρέπεια, ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου επιχειρηματολόγησε στη συνέχεια με άθλιο τρόπο υπέρ του χαρακτηρισμού, λέγοντας ότι τα ΑμΕΑ «είναι σφάλμα της φύσης».



Απευθυνόμενος στο δημοτικό συμβούλιο Τήνου και απαντώντας σχετικά με το θέμα, είπε: «(τη λέξη) ΑμΕΑ δεν την επινόησα εγώ, αυτή υπάρχει. Αυτοί οι άνθρωποι, για όσους πιστεύουν στο Θεό, τους έχει καταραστεί ο Θεός. Για όσους δεν πιστεύουν, η φύση έχει κάνει τα σφάλματά της, δεν φταίω εγώ».

Αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις Σανταμούρη

Άμεση ήταν η αντίδραση από το Σωματείο ΑμΕΑ Τήνου «Έχουμε Δικαίωμα» που, σε ανακοίνωσή του, τονίζει: «Σεβασμός, μικρή λέξη με ανυπολόγιστη αξία!» και παραθέτει το νομικό πλαίσιο που προβλέπει αποχή από διακρίσεις κατά ΑμΕΑ.«Περιμέναμε λοιπόν από αυτούς που εκπροσωπούν θεσμούς και λόγω της θέσεώς τους έχουν βήμα σε εκατοντάδες συμπολίτες μας, να προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοποιώντας τον προνομιακό τους ρόλο» αναφέρεται στην ανακοίνωση και τονίζεται πως ο κ. Σανταμούρης «διέψευσε τις προσδοκίες μας».



«Κ. Σανταμούρη μπορεί η λέξη ηθική να σας ακούγεται από αφελής έως ανέκδοτο αλλά ακόμη και στην ανηθικότητα υπάρχουν όρια! Οι άνθρωποι με αναπηρία είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ, και όχι κατάρα Θεού ή σφάλματα της φύσης, όπως πιστεύετε, και τους χαρακτηρίζετε δημόσια» τονίζεται και γίνεται λόγος περί «απαράδεκτων» χαρακτηρισμών που όχι μόνο λυπούν αλλά και «προσβάλλουν στο μέγιστο όποιον σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο».



«Τον κάνουν απολίτιστο και ρατσιστή. Και μη σας ενοχλούν οι λέξεις! Γιατί ένδειξη πολιτισμού είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των ανθρώπων με αναπηρία και ρατσιστής είναι και αυτός που πιστεύει ότι υπερτερεί έναντι αυτών των ανθρώπων! Η ύπαρξη της αναπηρίας στη ζωή μας κ. Σανταμούρη δεν είναι ούτε κατάρα Θεού ούτε σφάλμα της φύσης. Είναι ένα μεγάλο δώρο! Μας γεμίζει ενσυναίσθηση και νοιάξιμο για το συνάνθρωπο. Μας δίνει δύναμη, καρτερία, υπομονή, σοφία! Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους!» επισημαίνεται ακόμη και απευθύνεται έκκληση στον δήμαρχο της Τήνου να καταδικάσει τις δηλώσεις.



Παράλληλα, η έπαρχος της Τήνου, Αναστασία Δεληγιάννη – Άσπρου, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει: «Ζώντας σε μια ευνομούμενη, συντεταγμένη, ανεκτική στις ιδιαιτερότητες, φιλική προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες («ειδικές δεξιότητες» τα χαρακτηρίζω εγώ) και ενάντια σε κάθε είδους ρατσισμό και απαξίωση, κοινωνία, τέτοιου είδους εκφράσεις, είναι αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατόν να ακούγονται από δημόσια πρόσωπα».

