Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου δείχνει τα σημάδια (βίντεο)

Έδειξε για πρώτη φορά τα σημάδια από τα εγκαύματα στα χέρια της και τα κατεστραμμένα ρούχα από την μοιραία μέρα.



Ενάμιση χρόνο μετά τη μοιραία ημέρα του Μαΐου του 2021, όταν δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο, και με την πολύκροτη δίκη της δράστιδος, να έχει ολοκληρωθεί, η Ιωάννα Παλιοσπύρου μίλησε στο Mega για όσα βίωσε και τις αλλαγές στη ζωή της.

«Σηκώθηκα ένα πρωί έκανα το μπάνιο μου και δεν ξέρω μάλλον ήμουν σε καλή διάθεση και τράβηξα μια φωτογραφία μου στο φως της μέρας, χωρίς τη μάσκα. Την έστειλα στην γιατρό και της είπα πρώτον ότι νιώθω πολύ όμορφη και δεύτερον πόσο την ευχαριστώ. Μου απάντησε πολύ γλυκά, συγκινήθηκε και μου είπε ότι θα νιώσω ακόμη πιο όμορφη…».





Η 36χρονη γυναίκα έδειξε για πρώτη φορά τις ουλές και τα σημάδια από την επίθεση με βιτριόλι, καθώς και τα κατεστραμμένα ρούχα της από τη μοιραία ημέρα…

Για την γιατρό της: "Πάντα ήταν δίπλα μου η γιατρός και προσπαθούσε να με βοηθήσει. Είχε τον ρόλο της μαμάς. Ηταν πολύ στοργική και της χρωστάω πολλά. Μου έσωσε τη ζωή και είναι ακόμα δίπλα μου."

Στη συνέχεια μίλησε και η γιατρός της Ιωάννας λέγοντας: “Το πιο σημαντικό ήταν το πρώτο χειρουργείο γιατί δεν ξέραμε πόσο βαθιά έχει πάει το έγκαυμα πέρα από το δέρμα. Λίγο πριν φύγει η Ιωάννα από το νοσοκομείο είδε το πρόσωπο της για πρώτη φορά και το περάσαμε μαζί”. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει εννέα χειρουργεία, ενώ η Ιωάννα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. “Το ιδανικό θα ήταν να αλλάξουμε το καμένο δέρμα με ένα φυσιολογικό”, πρόσθεσε η γιατρός της Ιωάννας. “Δεν έχουμε χρονικό πλάνο, θα δούμε αν θα πάει καλά, αν θα έχει επιπλοκές. Θα πηγαίνουμε βήμα βήμα. Όσο αντέχει η Ιωάννα θα κάνουμε πράγματα. Έχουμε μεγάλες προσδοκίες”.

Για τη σύλληψη της δράστιδος η γιατρός ανέφερε: “Οταν ανακοίνωσαν στην Ιωάννα ότι συνέλαβαν την δράστιδα είδα έναν άνθρωπο που επιτέλους είδε!”. Η Ιωάννα σε αυτό πρόσθεσε: “Δόθηκαν επιτέλους εξηγήσεις σε εμένα και σε κάποιος ανθρώπους. Την ημέρα που δόθηκαν αυτές οι απαντήσεις είπα στη γιατρό μου πάμε να το κάνουμε”.

Τα παιδικά και φοιτητικά χρόνια

“Τα παιδικά μου χρόνια ήταν όμορφα, πολύ ήρεμα με την οικογένεια μου δεμένη, με τον αδερφό μου με φίλους. Στην επαρχία η ζωή είναι πιο ανέμελη. Έχω πολύ όμορφες αναμνήσεις. Τη στιγμή που χρειάστηκε να κάνω το μηχανογραφικό μου ένιωσα ότι ήταν η στιγμή να γνωρίσω κάτι καινούργιο. Το ήθελα πολύ να φύγω τότε. Προσαρμόστηκα πολύ εύκολα και ανέλαβα τις ευθύνες μου. Έβγαλα μια δυναμικότητα από τότε ξεκίνησε ο χαρακτήρας που έχω τώρα. Είπα τώρα είμαι εδώ μόνη μου, έχει έρθει η ώρα να αναλάβεις τις υποχρεώσεις σου.

Στο δεύτερο έτος του πανεπιστημίου είπα ότι ήρθε η ώρα να μπω στον χώρο της εργασίας και αυτό προσπάθησα να κάνω. Για οικονομικούς λόγους. Η οικογένεια μου έκανε ότι μπορούσε αλλά δεν ήθελα να τους επιβαρύνω. Ήταν κάτι που ανησύχησε τότε τους γονείς μου. Φοβήθηκαν μην αμελήσω τα μαθήματα μου. Τα έκανα και τα δυο παράλληλα. Τελείωσα το Πανεπιστήμιο στην ώρα του.

Ήμουν παιδί ήπιων τόνων. Δεν είχα εντάσεις στην εφηβεία. Ο αδερφός μου είναι δίπλα μου. Είμαστε δίδυμα. Κάναμε παρέα, αλλά όχι πολύ γιατί δεν έχουμε τα ίδια ενδιαφέροντα. Πιο πολύ είμαι εγώ προστατευτική προς εκείνον νομίζω”, είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου και πρόσθεσε:

“Δεν έχω εισπράξει κάποια αγωνία εκτός από την φυσιολογική από τους γονείς μου. Μου έχουν δείξει εμπιστοσύνη. Τα όνειρα μου ήταν όπως όλων των παιδιών. Να μπορέσεις να σταθείς στα πόδια σου, να γνωρίσεις φίλους, να πετύχεις επαγγελματικά, να συλλέξεις εμπειρίες. Κάπως έτσι νομίζω. Γενικά μου αρέσει σαν άνθρωπος να κρατάω μια ισορροπία σε όλα τα επίπεδα στη ζωή”.

