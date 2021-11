Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Βγήκε στη σύνταξη για να μην εμβολιαστεί και πέθανε

Εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης πήρε σύνταξη για να αποφύγει τον εμβολιασμό και έφυγε από τη ζωή από κορονοϊό.

Μια εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης μέχρι πριν από δυο μόλις μήνες, μόλις 58 ετών, έφυγε από τη ζωή στο νοσοκομείο Μυτιλήνης μετά από σύντομη νοσηλεία της λόγω επιπλοκών από τη νόσο του κορονοϊού.

Η Ρίτσα όπως ήταν γνωστή είχε καταθέσει τα χαρτιά της για σύνταξη πριν δυο μήνες μετά από μια 35χρονη περίπου θητεία στο νοσηλευτικό ίδρυμα της Μυτιλήνης προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και να αποφύγει τον εμβολισμό.

Πρόκειται για τον τέταρτο νεκρό στη Λέσβο μέσα στο Νοέμβριο. Και τον 89ο από την εμφάνιση της νόσου το Μάρτιο του 2020.

