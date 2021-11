Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: σε ισχύ τα νέα μέτρα

Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα. Ποιοι χώροι είναι προσβάσιμοι για τους ανεμβολίαστους χωρίς τεστ. Τι ισχύει για παιδιά έως 4 ετών.

Σε εφαρμογή από σήμερα στις 6:00 το πρωί τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση του 4ου κύματος της πανδημίας covid-19, τα οποία περιορίζουν περαιτέρω την κινητικότητα των ανεμβολίαστων. Το Σάββατο δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00».

Αναλυτικά τα μέτρα για εμβολιασμένους, νοσήσαντες και ανεμβολίαστους

Υποχρεωτική παραμένει η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός. Επίσης συστήνεται τήρηση αποστάσεων ενάμισι μέτρου μεταξύ των ατόμων (ένα άτομο ανά 2 τ.μ.) σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, είτε αμιγείς για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες κατά το τελευταίο εξάμηνο είτε μικτούς. Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά 0 - 4 ετών εισέρχονται σε όλους τους χώρους χωρίς έλεγχο.

Τα τρία στάδια των νέων μέτρων

Τα νέα συμπληρωματικά μέτρα έχουν τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι οι χώροι, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι σε όλους- ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους, χωρίς να υπάρχουν περαιτέρω μέτρα πλην της χρήσης μάσκας. Αφορούν τους χώρους οι οποίοι είναι πρώτης ανάγκης όπως είναι τα φαρμακεία, οι χώροι προμήθειας τροφίμων, τα σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, κάβες.

Το δεύτερο στάδιο αφορά την πρόσβαση σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες τους τελευταίους 6 μήνες και ανεμβολίαστους με διαγνωστικό έλεγχο. Αφορά στις επιχειρήσεις λιανεμπορίου, ανοικτούς χώρους εστίασης, κομμωτήρια , στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους εργασίας, στην εκπαίδευση, στους χώρους παροχής υπηρεσιών αισθητικής στους χώρους λατρείας.

Οι πολίτες εισέρχονται με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης, ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test, 72/48 ώρες αντίστοιχα πριν την παρουσία τους στο κατάστημα).

Οι ανήλικοι 4-17 ετών με αρνητικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test),εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από την παρουσία τους στο χώρο.

Το τρίτο στάδιο αφορά την πρόσβαση μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες από κορονοϊό τους τελευταίους έξι μήνες. Αφορά κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβανομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών και μπουάτ , εστίαση, (εστιατόρια, καφέ, ίντερνετ καφέ) , μουσεία, κλειστά μνημεία και χώρους διεξαγωγής εικαστικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκθέσεων, κινηματογραφικές προβολές, θέατρα, συνέδρια, γυμναστήρια, γήπεδα, παιδότοπους σε εσωτερικό χώρο. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε άτομα που έχουν εμβολιασθεί ή νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο. Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού, ή πιστοποιητικού νόσησης. Οι ανήλικοι από τεσσάρων έως και 17 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) εντός των τελευταίων 24 ωρών πριν από την παρουσία τους στο χώρο.

