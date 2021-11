Life

Το “VINYΛΙΟ” σάρωσε στην τηλεθέαση

Πρωτιά στην τηλεθέαση για το... ελληνικό και λαϊκό “VINYΛΙΟ” της Παρασκευής.

Την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου το «VINYΛΙΟ» ήταν στην πρώτη θέση της τηλεθέασης με ένα «MILLENIUM PARTY» με τα καλύτερα ελληνικά χορευτικά τραγούδια των 00’s.

Έχοντας μαζί τους 1.907.779 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1’, ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά, Στάθη Παναγιωτόπουλο και Χρήστο Κιούση, κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 19,6% και 5,7 μονάδες διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Η εκπομπή κατέγραψε τις υψηλότερες επιδόσεις της στους άνδρες 35-44, αγγίζοντας το 25,7%, ενώ στις γυναίκες 35-44 έφτασε το 23,3%.

