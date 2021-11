Life

Η Φαίη Ξυλά στο “The 2nightShow” για το #MeToo, το εμβόλιο και τις σχέσεις

Η ηθοποιός μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο, τις προσωπικές σχέσεις και το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο “The 2night Show” ήταν η Φαίη Ξυλά, που μίλησε για το ελληνικό #Metoo, τον πρώην σύζυγό της, τον εμβολιασμό και τις σχέσεις.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε αναφορικά με τις καταγγελίες για κακοποίηση πως η ίδια δεν έχει ανεχτεί τέτοιες συμπεριφορές «με μεγάλο κόστος».

«Θα καθαρίσει το τοπίο, είμαι πολύ υπέρ και έχω απεριόριστο θαυμασμό σε όλα τα θύματα που βρήκαν το θάρρος να μιλήσουν. Θεωρώ ότι θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα από εδώ και πέρα και πιστεύω ότι κάποιοι θα κωλώσουν» είπε και συμπλήρωσε:

«Εγώ δεν έχω δεχτεί ποτέ σεξουαλική παρενόχληση. Μιλάμε για κακή συμπεριφορά κατ’ εξακολούθηση. Στο Εθνικό η σχολή ήταν αυστηρή, αλλά είναι άλλο από το να προσβάλει κάποιος ή να χειροδικεί. Σε εμένα δεν έχει συμβεί το δεύτερο γιατί μάλλον έθεσα τα όριά μου και αντιστάθηκα. Τόλμησα να αντισταθώ και ούτε αυτό είναι εύκολο. Έχω βρεθεί και από τις δύο πλευρές. Όταν κάποιος είναι επικίνδυνος για τους γύρω του και το μέγεθος του κακού είναι τόσο μεγάλο, ακυρώνει οτιδήποτε καλό έχει κάνει. Ο συνδυασμός αλαζονείας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και η κατάχρηση εξουσίας τους κάνει να νιώθουν μικροί Θεοί, ότι δεν θα τιμωρηθούν ό,τι και να κάνουν. Έχει τύχει να συνεργαστώ με κάποιους από αυτούς και να έχω καλή συνεργασία μαζί τους, αλλά ακόμα και αυτό συνέβη χειριστικά».

«Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να ανέχονται κακοποιητικές συμπεριφορές», τόνισε η Φαίη Ξυλά.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στον πρώην σύζυγό της, Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο λέγοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχουν παιδιά να είναι προτεραιότητα. Μπορεί να παύεις να είσαι ζευγάρι, αλλά είστε οι γονείς τους παιδιού. Εμείς χωρίσαμε καλά. Τα παιδιά δεν φταίνε σε τίποτα. Ο γιος μου δεν ξέρω με τι θέλει να ασχοληθεί. Έχει μεγαλώσει στο θέατρο βέβαια».

Σχετικά με τον εμβολιασμό, είπε: «έχω εμβολιαστεί, είμαι υπέρ και θα κάνω και τη δεύτερη δόση γιατί έκανα το Johnson. Δεν το σκέφτηκα καν, περίμενα πως και πως να βγει το εμβόλιο. Βέβαια σεβαστό και ότι κάποιοι δεν θέλουν. Το καλοκαίρι στην Κέρκυρα πέρασαν πολλοί φίλοι μου κορονοϊό και κάποιοι δύσκολα».

«Δεν κυνήγησα ποτέ δουλειά, αλλά ούτε και έναν άντρα. Αν έμπαινα στη διαδικασία αυτή θα ξενέρωνα. Θέλω να συμβαίνουν τα πράγματα, όχι να τα παλεύω και να τα προσπαθώ. Πήγα στο Λονδίνο να σπουδάσω ναυτιλιακά, αλλά ο μπαμπάς μου ήξερε ότι θα γυρίσω και θα δώσω εξετάσεις για το θέατρο. Στο πανεπιστήμιο δεν γράφτηκα καν, έμεινα έξι μήνες και τους τέσσερις ταξίδευα. Πήγα πολύ Ισπανία και Ιταλία. Όταν τελείωσαν “Τα μυστικά της Εδέμ”, επειδή δούλευα 3 χρόνια χωρίς ρεπό, έκανα ένα τρίμηνο ταξίδι με τον πρώην σύζυγό μου. Πήγαμε Ρωσία και Αμερική, είπε για την προσωπική της ζωή».

Τέλος και με αφορμή τη σειρά στην οποία πρωταγωνιστεί η Φαίη Ξυλά και στο story που είναι σε σχέση με έναν μικρότερο άντρα, ξεκαθάρισε «Δεν θα στεκόμουν ποτέ στη διαφορά ηλικίας».

