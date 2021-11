Αθλητικά

Φενερμπαχτσέ: Φίλαθλος πέθανε πανηγυρίζοντας γκολ

Ένας οπαδός της Φενέρ έχασε τη ζωή του από τη μεγάλη χαρά του για τη νίκη της ομάδας του.

Τραγική συνέπεια είχε για έναν φίλαθλο της Φενερμπαχτσέ, το νικητήριο γκολ που πέτυχε η αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Europa League, με το οποίο επικράτησε εκτός έδρας με 2-1 της Γαλατασαράϊ στο ντέρμπι της Κωνσταντινούπολης.

Ο 60χρονος Αχμέτ Ουϊσάλ, παρακολουθούσε τον αγώνα από την τηλεόραση στην καφετέρια που διατηρεί ο ανιψιός του στην περιοχή Αλασεχίρ. Και μόλις ο Μιγκέλ Κρέσπο σκόραρε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ουϊσάλ πανηγύρισε έντονα και έχασε τις αισθήσεις του. Διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του από καρδιακή προσβολή.

«Όταν η Φενερμπαχτσέ, την οποία αγαπούσε τόσο πολύ, σκόραρε στις καθυστερήσεις, ο θείος μου σωριάστηκε στο έδαφος. Δεν άντεξε αυτόν τον ενθουσιασμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ανηψιός τού εκλιπόντος, Ερκάν Ουϊσάλ.

