“The 2night Show”: Λαμπεροί καλεσμένοι και αποκαλύψεις την Τρίτη (εικόνες)

Το αποψινό επεισόδιο είναι αντρική υπόθεση. Ποιους υποδέχεται στο πλατό ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Ο αγαπημένος τραγουδοποιός μιλάει για τη σχέση αγάπης με την έφηβη κόρη του, για τη δημιουργία των «Πυξ Λαξ», αλλά και για τις μεγάλες «πείνες» που πέρασαν με τον παιδικό του φίλο Μπάμπη Στόκα, πριν εδραιωθούν στο μουσικό στερέωμα. Εξηγεί γιατί δεν αισθάνεται επαναστάτης, ενώ μιλάει για την ανάγκη του να είναι πολιτικοποιημένο ον. Γιατί οι «Πυξ Λαξ» είναι το σπίτι του και γιατί έπρεπε να τελειώσει η συνεργασία τους το 2004; Γιατί δεν είδαμε ποτέ το συγκρότημα σε μπουζούκια; Θα αργήσει, άραγε, να έρθει η τελευταία συναυλία τους;

Τέλος, ο Φίλιππος Πλιάτσικας εκφράζει τις ανησυχίες του για τη νέα γενιά και για την κλιματική αλλαγή.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Jason Ροδίτης. Ο βραβευμένος χορευτής και κριτής του τηλεοπτικού σόου «Dancing with the Stars» μοιράζεται την άκρως ενδιαφέρουσα πορεία της ζωής του, από την Αυστραλία μέχρι την Ελλάδα. Μιλάει για τα δύσκολα χρόνια της ξενιτιάς, το bullying που δεχόταν λόγω καταγωγής, αλλά και για το ταξίδι του στο Λονδίνο που του χάρισε διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς. Γιατί η γιαγιά του δεν ενέκρινε τη μητέρα του; Ποια ήταν η στάση του πατέρα του στο όνειρό του να γίνει χορευτής; Επίσης, μιλάει με θαυμασμό για τη γυναίκα και τα παιδιά τους και εξηγεί τον λόγο που δεν βελτιώνει τα ελληνικά του, μετά από 20 χρόνια παραμονής στην Ελλάδα.

