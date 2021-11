Πολιτισμός

“Αναλώσιμοι 4”: Ο Άντι Γκαρσία για σουτζουκάκια στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο χολιγουντιανός σταρ Άντι Γκαρσία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ με μια καλή «γεύση» Θεσσαλονίκης. Το δώρο που του έκανε πλανώδιος πωλητής.

Με αναμνήσεις από μνημεία και τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, αλλά και με μια συρμάτινη μινιατούρα των Ομπρελών του Ζογγολόπουλου, δώρο από έναν πλανόδιο πωλητή, θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ο αστέρας του Χόλιγουντ, Άντι Γκαρσία, ο οποίος ξεναγήθηκε στην πόλη κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος στα γυρίσματα της ταινίας «The Expendables 4».

Την ειδική ξενάγηση διοργάνωσε ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκειά της, ο διάσημος ηθοποιός, συνοδευόμενος από τον φίλο του, Joe Drago και μέλη της παραγωγής των «Αναλώσιμων», επισκέφθηκε τα κάστρα και τον Πύργο του Τριγωνίου, την Αρχαία Αγορά, την Καμάρα και την Ροτόντα. Όταν δε, επισκέφτηκε την παραλία της πόλης, οι περαστικοί τον αναγνώρισαν και πλανόδιος πωλητής του χάρισε τη μινιατούρα του γλυπτού του Ζογγολόπουλου, φτιαγμένη από σύρμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Τουρισμού, κάποια από τα μέλη της παραγωγής αποκάλυψαν πως θα επανέλθουν τον Μάρτιο στην πόλη για νέα ταινία, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν περισσότερες λεπτομέρειες γύρω από τη νέα παραγωγή. Υπενθυμίζεται πως, όπως έχει ήδη γράψει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά τα χολιγουντιανά φιλμ «The Enforcer» και «Τhe Expendables 4», ο στόχος είναι το 2022 να γυριστούν στη Θεσσαλονίκη «τουλάχιστον τέσσερις ταινίες» ακόμα.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας έφαγε με τον Αντι Γκαρσία σε ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης και συζήτησαν για τις εμπειρίες του ηθοποιού στην πόλη και στα γυρίσματα που γίνονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Το μενού, εκτός από σουτζουκάκια και γύρο, είχε και ανταλλαγή απόψεων για πράγματα που μπορούν να γίνουν επιπλέον ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει ακόμη πιο ελκυστική για διεθνείς κινηματογραφικές παραγωγές, πράγμα που επιδιώκει σταθερά η Περιφέρεια, αλλά και προσωπικά ο κ.Τζιτζικώστας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρμάνι - Ολυμπιακός: “Ξέσπασαν” στο Μιλάνο οι “ερυθρόλευκοι”

Χαϊκάλης - Σκορδά: Καβγάς στο “Πρωινό” για τον άντρα παλιάς κοπής (βίντεο)

Μανώλης Καντάρης: Πέθανε η χήρα του άνδρα που δολοφόνησαν για μία κάμερα