Pricefox: Έως 105 ευρώ ακριβότερα οι ασφάλειες αυτοκινήτου στην Δυτική Ελλάδα, εάν….

Το Pricefox καλεί τους ιδιοκτήτες οχημάτων να κάνουν, εύκολα και γρήγορα, μέσα από την πλατφόρμα, σύγκριση των τιμών στην αγορά, για να γλιτώσουν τα πολλά περισσότερα χρήματα που καλούνται να πληρώσουν.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Pricefox.gr, «Για το ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο οι οδηγοί στην Αχαΐα θα πληρώσουν μέχρι και 105€ περισσότερα. Η σύγκριση για οδηγούς στους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας είναι ένα ενδεικτικό παράδειγμα πως οι τιμές για το ίδιο συμβόλαιο εμφανίζουν διαφορά 58€, 105€, 26€ αντίστοιχα!

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα τιμών που αποτελεί μονόδρομο για να μην πληρώσει κανείς “τσουχτερές τιμές” για την ασφάλεια αυτοκινήτου του. Ο νομός Αχαΐας κρατάει τα πρωτεία, με το κέρδος των οδηγών που συγκρίνουν να φτάνει τα 105€. Ενώ το κέρδος από τη σύγκριση φτάνει στα 58€ στο νομό της Αιτωλοακαρνανίας.

Ανεξάρτητα από το αν δυο οδηγοί έχουν ακριβώς ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου, ο διαφορετικός ταχυδρομικός κώδικας μπορεί να επηρεάσει την τιμή του ασφαλίστρου, όπως χαρακτηριστικά φαίνεται από έρευνα που έκανε το Pricefox. Ένας οδηγός IX στο νομό Αχαΐας θα πληρώσει έως 319€ ετησίως σε σχέση με έναν οδηγό που θα πληρώσει μόλις 203 ευρώ το χρόνο, για το ίδιο πακέτο στο Μεσολόγγι. Η διαφορά των 116 ευρώ είναι αρκετά μεγάλη και κάνει τη σύγκριση τιμών ασφάλειας αυτοκινήτου πριν την αγορά τους ακόμα πιο απαραίτητη. Παράλληλα αν ο καταναλωτής επιλέξει ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου αντί για 2 εξάμηνες ή 4 τρίμηνες μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικό ποσό χρημάτων κερδίζοντας έως και 40% το χρόνο αν επιλέξει μια ετήσια ασφάλεια αυτοκινήτου. Η αγορά και οι τιμές αλλάζουν συνέχεια. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Σημαίνει ότι ένας οδηγός με το να κάνει πολύ συχνά σύγκριση τιμών, θα γλιτώσει σίγουρα χρόνο και χρήμα!

Το Pricefox είναι η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν μέσα σε 30’’ καλύψεις και τιμές από 40+ πακέτα και να αγοράσουν από 5€/ μήνα, μέσα σε 2 λεπτά την ασφάλεια αυτοκινήτου τους, εξοικονομώντας έως 40% ετησίως».

