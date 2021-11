Life

“Game Of Chefs”: Δοκιμασία ασυλίας την Τετάρτη (εικόνες)

Πάρτε μια πρόγευση από όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο...

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, για άλλη μία εβδομάδα καυτής μάχης των KITCHEN BATTLES, μια ανάσα πριν από τους τελικούς.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!

Απόψε, θα δούμε τη 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, με θέμα και πάλι τη γαλλική κουζίνα.

Κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει ένα πιάτο με ένα από τα κλασικά υλικά της γαλλικής γαστρονομίας, τα ορτύκια, τα χτένια και τα σαλιγκάρια.

Οι τρεις σεφ, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, και οι ομάδες τους διασταυρώνουν τις… κουτάλες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση.

Για την ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ (ΛΑΝΤΟΣ) μαγειρεύουν οι Φραγκίσκος Μπαλαρίνης, Φράνς Χοριέτι και Άντζελα Παπαβασιλείου.

Για τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ (ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ) μαγειρεύουν οι Γιώργος Καπενεκάκης, Άγγελος Σακάι.

Για τη ΧΑΚΙ ΟΜΑΔΑ (ΚΟΝΤΟΒΑΣ) μαγειρεύουν οι Αλέξανδρος Καρακατσάνης, Γιώργος Μπερκάκης και Άλκης Μαρκογιαννάκης.

Η Ντορέττα τους θυμίζει πως δεν ισχύει η ασυλία για την ομάδα που κερδίζει και ότι όλοι οι παίκτες θα μαγειρεύουν και στην ατομική δοκιμασία αποχώρησης εκτός από έναν στον οποίο θα δώσει την ασυλία ο ίδιος ο σεφ της ομάδας.

Οι διαγωνιζόμενοι σηκώνουν τα μανίκια τους και οι κατσαρόλες… πιάνουν φωτιά!

Στο τέλος της δοκιμασίας, 11 γευσιγνώστες, θα δοκιμάσουν τα πιάτα, χωρίς να ξέρουν ποιος το ετοίμασε και σε ποια ομάδα ανήκει το καθένα, θα τα κρίνουν και θα δώσουν την ψήφο τους σε αυτά που θα ξεχωρίσουν.

Η ομάδα που θα κερδίσει τις περισσότερες ψήφους θα είναι η νικήτρια.

Τα πιάτα θα κρίνουν οι: Καφαλούκος Βασίλης, Ζαν Χόφμαν, Άγγελος Ανδριανάκης, Πρωϊμάκης Ιωσήφ, Άρτεμις Τζίτζη, Alain Parodi, Ευθυμίου Άγης, Γληνός Γιώργος, Valegeas Bertrand, Ζαν-Σαρλ Μεταγιέ, Ζάχαρης Μιχάλης.

Γιατί δεν ήθελε τα σαλιγκάρια ο σεφ Άνταμ Κοντοβάς;

Γιατί τα ήθελε ο Γιώργος Καπενεκάκης, αλλά με κρητική συνταγή;

Τι λάθος θα κάνει ο Άλκης Μαρκογιαννάκης; Πόσο σοβαρό θα είναι για το πιάτο που ετοιμάζουν;

Τα ορτύκια είναι τελικά Μοσχάτου ή Γαλλίας;

Πόσο πίσω θα μείνει η ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ εξαιτίας των λανθασμένων υπολογισμών του Φραγκίσκου Μπαλαρίνη;

Ποια συμβουλή δίνει ο σεφ Άγγελος Λάντος στον Γιώργο Καπενεκάκη; Θα την ακολουθήσει;

Οι γευσιγνώστες εντυπωσιάστηκαν, αυτή τη φορά, από τα πιάτα των ομάδων. Ποιο πιάτο, όμως, κέρδισε τις περισσότερες ψήφους;

Ποια ομάδα θα κερδίσει την τελευταία ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ του διαγωνισμού;

Ποιος σεφ θα έχει την ευκαιρία να στείλει έναν παίκτη από την ομάδα του απευθείας στον ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ;

«Game Of Chefs»: Από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 21:00

#GameOfChefsGR

