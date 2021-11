Πολιτική

Εκλογές στο ΚΙΝΑΛ: Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν

Διευκρινίσεις από την ΕΔΕΚΑΠ μετά την συζήτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής στην ψηφοφορία, μελών άλλων κομμάτων.

Η αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας, Εφαρμογής Καταστατικού και Πιστοποίησης του Κινήματος Αλλαγής, (ΕΔΕΚΑΠ), με ανακοίνωσή της, υπενθυμίζει ποιοι μπορούν να ψηφίσουν στις 5/12 και (εάν χρειαστεί) στις 12/12 στις εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη προέδρου του ΚΙΝΑΛ.

Η ανακοίνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς γίνεται όλο και πιο έντονη η συζήτηση για την πιθανή συμμετοχή μελών άλλων κομμάτων στην εκλογική διαδικασία του ΚΙΝΑΛ.

Η ΕΔΕΚΑΠ καθιστά σαφές ότι στις εσωκομματικές εκλογές ψηφίζουν τα μέλη και οι φίλοι του Κινήματος Αλλαγής, ενώ υπενθυμίζει τα αντίστοιχα άρθρα 4 και 5 του Καταστατικού.

«Μέλη και φίλοι του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αλλοδαποί που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, από την ηλικία των 16 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις αρχές και τις επιδιώξεις του, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα ή σε οργανώσεις και φορείς, των οποίων οι στόχοι έρχονται σε αντίθεση με αυτούς του φορέα. Τα μέλη του φορέα μπορούν να διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα μέλους σε ένα από τα κόμματα, τις κινήσεις και τις συλλογικότητες που συναποτελούν το Κίνημα Αλλαγής.

Ως μέλη του Κινήματος Αλλαγής ορίζονται όσοι συμφωνούν με τις αρχές, τις επιδιώξεις, την οργάνωση και τη λειτουργία του, αποδέχονται το πρόγραμμά του και το παρόν καταστατικό και επιθυμούν να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του, στην προώθηση των θέσεών του και στην προβολή της δράσης του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η ΕΔΕΚΑΠ ξεκαθαρίζει ότι κατά τη διαδικασία των εκλογών όποιος/α δεν είναι μέλος του Κινήματος υπογράφει αίτηση και βεβαιώνει ότι δεν είναι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος, ότι αποδέχεται και αναλαμβάνει πλήρως τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την αντίστοιχη ιδιότητα με βάση τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ακόμα συναινεί και εξουσιοδοτεί το Κίνημα Αλλαγής για τη χρήση των στοιχείων του καταλόγου ψηφισάντων με βάση το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Επίσης, τονίζει ότι τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, ο υπεύθυνος του εκλογικού κέντρου, καθώς και οι εκπρόσωποι των υποψηφίων που θα παραμένουν εντός του εκλογικού κέντρου, υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή rapid test τελευταίου 48ώρου, ενώ η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

Η αίτηση Εγγραφής Μέλους/Φίλου για τις εκλογές του Κινήματος Αλλαγής, όπως διαμορφώθηκε από την ΕΔΕΚΑΠ:

