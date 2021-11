Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης σε Φον ντερ Λάιεν: Μόνο με 3η δόση να ταξιδεύουν οι άνω των 60 ετών

Η επιστολή του Έλληνα πρωθυπουργού στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Την πραγματοποίηση τρίτης δόσης του εμβολίου ως προϋπόθεση ισχύος του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού (EU DCC) για ταξίδια εντός της ΕΕ, για τους άνω των 60 ετών πολίτες, προτείνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Όπως επισημαίνει στην επιστολή του ο πρωθυπουργός, «Πολλές ευρωπαϊκές χώρες βιώνουν επί του παρόντος μια αναζωπύρωση των λοιμώξεων SARS-CoV-2 παρά τις μέχρι τώρα επιτυχημένες εκστρατείες εμβολιασμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μεγαλύτερη μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα (B.1.617.2) του SARS-CoV-2 και σε φθίνουσα ανοσία από εμβόλια που χορηγήθηκαν μήνες νωρίτερα».

Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι «υπάρχει διαφορά μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά στα προγράμματα εμβολιασμού τρίτης δόσης τους», επισημαίνει ωστόσο ότι «δεν πρέπει να χάνεται χρόνος ώστε να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους από τους πολίτες μας, ειδικά αφού η τρίτη δόση φάνηκε ότι είναι αποτελεσματική (>90%) στην πρόληψη σοβαρών συνεπειών που σχετίζονται με τον COVID-19, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, αλλά και στην προστασία από τη λοίμωξη με συμπτώματα κρατώντας τους πολίτες μας υγιείς εκτός νοσοκομείων».

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει ότι προς αντιμετώπιση της τελευταίας αυτής έξαρσης, πολλές χώρες έχουν ήδη εισάγει προγράμματα εμβολιασμού με την τρίτη δόση είτε για όλους τους ενήλικες, είτε όπως η χώρα μας, μόνο για ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, και άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Στο σημείο αυτό αναφέρει πως ανεξαρτήτως αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων, η τρίτη δόση συνίσταται ανεπιφύλακτα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Ως εκ τούτου, ο πρωθυπουργός προτείνει να θεωρείται η τρίτη δόση του εμβολίου κατά του COVID-19 προϋπόθεση για ασφαλή ταξίδια εντός ΕΕ για τους Ευρωπαίους πολίτες άνω των 60 ετών. «Αυτό θα πρέπει να απεικονίζεται στο ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, που αποδείχθηκε μια συλλογική επιτυχία η οποία μας επέτρεψε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα ταξίδια από χώρα σε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να απεικονίζεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη που αφορά στην περίοδο ισχύος του ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού το οποίο η Επιτροπή σχεδιάζει να εγκρίνει και στις συστάσεις 1475/20 και 912/20 του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια στην ΕΕ», καταλήγει στην επιστολή του ο κ. Μητσοτάκης.

Η επιστολή Μητσοτάκη Φον ντερ Λάιεν

