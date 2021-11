Αθλητικά

Μπάσκετ - Εθνική Ανδρών: Η αποστολή για την Βρετανία

Στο Νιούκαστλ η εθνική ομάδα για τον πρώτο αγώνα της στα προκριματικά του FIBA World Cup 2023.



Αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Νιούκαστλ η Εθνική Ανδρών. Στην αγγλική πόλη το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Βρετανία (25/11, 20:30), στον πρώτο αγώνα της στα προκριματικά του FIBA World Cup 2023.

Οι 14 παίκτες που μετέχουν στην αποστολή είναι οι: Δημήτρης Αγραβάνης, Βασίλης Καββαδάς, Δημήτρης Κατσίβελης, Χάρης Γιαννόπουλος, Λίνος Χρυσικόπουλος, Χρήστος Σαλούστρος, Νίκος Γκίκας, Μιχάλης Λούντζης, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Μουράτος, Νίκος Χουγκάζ, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κωστής Γόντικας.

Ο Λεωνίδας Κασελάκης θα συναντήσει την αποστολή στη Θεσσαλονίκη, μετά την επιστροφή της από τη Βρετανία, ενώ ο Γιάννης Κουζέλογλου έμεινε εκτός, έχοντας βοηθήσει στη μέχρι τώρα προετοιμασία.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να συναντήσει την αποστολή και ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών, Σωτήρης Μανωλόπουλος, ο οποίος είναι ασθενής και στον αυριανό αγώνα την ομάδα θα καθοδηγήσει ο Σάββας Καμπερίδης.

Η Εθνική θα αναχωρήσει από το Νιουκάστλ το πρωί της Παρασκευής (26/11) για την Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα της Κυριακής (28/11, 17:00) θα αντιμετωπίσει τη Λευκορωσία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στο πρώτο «παράθυρο» των προκριματικών.

Τη σημερινή προπόνηση παρακολούθησε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος θα βρεθεί κοντά στην Εθνική και στους δύο αγώνες της. Ο κ. Λιόλιος είχε μια σύντομη συνομιλία με τους προπονητές και τους παίκτες, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τη «γαλανόλευκη» ομάδα, τη στήριξή του στην προσπάθεια που ξεκινά και την εμπιστοσύνη του για την αίσια έκβασή της.

Φωτογραφία: basket.gr

