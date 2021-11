Κοινωνία

Κυψέλη: Αγνοούμενη έγκυος ήταν στα “αζήτητα” για 47 ημέρες!

Νέο περιστατικό με αγνοούμενο άτομο για το οποίο δεν υπήρξε διασταύρωση στοιχείων, συγκλονίζει την Ελλάδα. Η τραγική ιστορία της νεαρής μητέρας που ετάφη με το μωρό της ως άτομο "αγνώστου ταυτότητας.

Για πολλές εβδομάδες νεκρή στα «αζήτητα» βρισκόταν η νεαρή έγκυος και μητέρα τριών παιδιών, που είχε εξαφανιστεί στην Κυψέλη. Πριν η κοινωνία συνέλθει από το προηγούμενο σοκ, με τον εξαφανισμένο μηχανικό που ήταν επί ημέρες στα "αζήτητα", το νέο περιστατικό εγείρει σειρά από αναπάντητα ερωτήματα.

Μάλιστα, οι αρμόδιοι, δεν φτάνει που είχαν την άτυχη γυναίκα τόσο καιρό στο ψυγείο ενός νοσοκομείου, την έθαψαν ως «αγνώστου ταυτότητας», μαζί με το αγέννητο παιδί που κυοφορούσε, ενώ η οικογένεια της και οι Αρχές (!) την αναζητούσαν, μετά και την έκδοση σχετικού «Missing Alert» από τον Οργανιμσό «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η Φωτεινή Μπακογιώργου, 23 χρόνων, ήταν έγκυος περίπου έξι μηνών όταν βρέθηκε νεκρή, την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου, την ημέρα της εξαφάνισής της.

Η σορός της εντοπίστηκε σε ένα δρόμο κοντά στο σπίτι της, στην Κυψέλη. Παρά τον σχετικό «συναγερμό» όμως, ουδείς, ακόμη και μετά από εβδομάδες, συσχέτισε την εξαφάνιση της με την ανεύρεση της σορού της «αγνώστου ταυτότητας», παρά μόνο αφού πέρασαν εβδομάδες και συμπληρώθηκαν 47 ημέρες από την εξαφάνιση της άτυχης μητέρας μέχρι την ημέρα της αναγνώρισης της απο κάποιο συγγενικό πρόσωπο, στις 23 Νοεμβρίου.

Τόσο η εξαφάνιση όσο και ο θάνατός της εγείρουν ερωτήματα. «Από τις αρχές Ιουνίου είχαμε λάβει στο “Χαμόγελο του Παιδιού” αναφορές για κακοποίηση των τριών ανήλικων παιδιών της, όχι από την ίδια, αλλά από τρίτα άτομα. Άμεσα ενημερώθηκε ο εισαγγελέας ανηλίκων και βάσει κοινωνικής έρευνας, τα παιδιά απομακρύνθηκαν από την οικία τους», δήλωνε προ ημέρων η Άγκυ Ξενάκου, ψυχολόγος στο «Missing Alert».

Την τραγική υπόθεση αναδεικνύει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σε σημερινή ανακοίνωση του οποίου αναφέρονται τα εξής:

«Τραγική είναι η κατάληξη στην αναζήτηση της 23 ετών Φωτεινής Μπακογιώργου. Η Φωτεινή Μπακογιώργου εξαφανίστηκε στις 08/10/2021, από την περιοχή της Κυψέλης. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, στις 03/11/2021 καθώς ενδέχεται να συνέτρεχαν λόγοι οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο. Σήμερα 24/11/2021, το Χαμόγελο του Παιδιού, με μεγάλη θλίψη ενημερώθηκε από την Αγγελική Νικολούλη (μέσω της εκπομπής Φως στο Τούνελ) , ότι στις 08/10/2021 είχε εντοπιστεί η σορός της Φωτεινής Μπακογιώργου, σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας, από τις Αστυνομικές Αρχές και ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στην ίδια, με εξαιρετικά μεγάλη καθυστέρηση, στις 23/11/2021 από άτομο του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Μπακογιώργου Φωτεινής, που έχασε άδικα έναν δικό τους άνθρωπο. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν».

