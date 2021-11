Οικονομία

ΕΝΦΙΑ 2022: μικρή μείωση για τους περισσότερους ιδιοκτήτες

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το εύρος της ελάφρυνσης, παρά την ενσωμάτωση των νέων αντικειμενικών αξιών. Αλλάζει το σύστημα καταβολής του φόρου.

Χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ θα κληθεί να πληρώσει η συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών ακινήτων για το 2022, παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει ενσωμάτωση των νέων αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του φόρου, αξίες οι οποίες σε ένα μεγάλο βαθμό είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές που ισχύουν σήμερα.

Η μείωση αυτή σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, που εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2,5%-3%, έρχεται να προστεθεί στη μεσοσταθμική μείωση 22% που ισχύει από το 2019.

Για να βγει αυτή η άσκηση, για τη διαμόρφωση της νέας κλίμακας του ΕΝΦΙΑ στην οποία θα έχει ενσωματωθεί και ο συμπληρωματικός φόρος, πάνω στην οποία εργάζεται, η ομάδα που έχει συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών υπό τον υφυπουργό Απόστολο Βεσυρόπουλο, θα συνεισφέρουν και τα σημαντικά αυξημένα έσοδα που θα προκύψουν, για τον ΕΝΦΙΑ και από την επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού των τιμών των ακινήτων σε 3.643 ζώνες.

Επίσης να σημειωθεί ότι για το 2022 η πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, είναι χαμηλότερη, αναφορικά με τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ, κατά 60 εκατ. ευρώ σε σχέση με αυτά που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν από τον φόρο του 2021. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι θα εισπραχθούν του χρόνου 2,503 δισ. ευρώ, από 2,563 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν φέτος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών τον επόμενο μήνα θα γίνουν αποκαλυπτήρια του νέου φόρου και η νομοθέτησή του, εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο του 2022.

Η εξόφληση του φόρου, θα γίνει σε 10 ή 12 δόσεις, αρχής γενομένης από το τέλος Μαρτίου και η τελευταία ή θα είναι στο τέλος Δεκεμβρίου του 2022 ή στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σχέδια που εξετάζει η ειδική ομάδα εργασίας η οποία έχει αναλάβει να χαρτογραφήσει τον νέο ΕΝΦΙΑ είναι η νέα κλίμακα του ενιαίου φόρου ακινήτων να έχει περισσότερα κλιμάκια και συντελεστές ώστε να αποτραπούν οι επιβαρύνσεις για όσους κατέχουν μικρή και μεσαία περιουσία μετά τη μεγάλη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Η κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου και η ενσωμάτωσή του στον κύριο φόρο θα αφορά μόνο τα φυσικά πρόσωπα. Για τα Νομικά Πρόσωπα ο συμπληρωματικός φόρος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ξεχωριστά από τον κύριο φόρο και πιθανότατα θα υπάρξουν παρεμβάσεις στον συντελεστή υπολογισμού του.

Σήμερα για κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και υπολογίζεται στην αξία των δικαιωμάτων με συντελεστή 5,5‰. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως αντικειμένου εργασιών, υπολογίζεται με συντελεστή 1‰. Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ ισούται με 3,5‰ επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.

Για το 2021, όπως αναφέρεται στα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, 68.542 επιχειρήσεις και νομικές οντότητες καλούνται να πληρώσουν για τα ακίνητά τους 216,2 εκατ. ευρώ κύριο φόρο και 278,01 εκατ. ευρώ για συμπληρωματικό φόρο. Κατά συνέπεια ο συνολικός φόρος για τα νομικά πρόσωπα εφέτος ανέρχεται σε 494,2 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά 7.180.009 φυσικά πρόσωπα καλούνται να καταβάλουν ΕΝΦΙΑ ύψους 2,09 δισ. ευρώ εκ των οποίων ο συμπληρωματικός φόρος που επιβάλλεται σε ιδιοκτήτες με ακίνητα άνω των 250.000 ευρώ να φτάνει τα 368,4 εκατ. ευρώ.

