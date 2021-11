Οικονομία

ΕΝΦΙΑ: οι αλλαγές για το 2022

Τα βασικά σενάρια που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την νέα κλίμακα. Γιατί δεν θα περιλαμβάνονται τα νέα δεδομένα στον Προϋπολογισμό.

Του Νίκου Ρογκάκου

Για το 2022 μετατίθεται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τον νέο ΕΝΦΙΑ με δεδομένο ότι η εξίσωση των νέων συντελεστών είναι δύσκολη και κυρίως ο ενιαίος τρόπος υπολογισμού του κυρίου και του συμπληρωματικού φόρου.

Με αυτά τα δεδομένα δεν θα κατατεθούν οι προβλέψεις των εσόδων του ΕΝΦΙΑ με τον προϋπολογισμό που θα πάει στην βουλή στις 19 του μήνα, αφού χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία, διότι Κεντρικό στοιχείο της νέας κλίμακας θα είναι οι περισσότεροι συντελεστές που θα αυξάνονται ανάλογα με την αξία και την τιμή ζώνης στην περιοχή όπου βρίσκεται το ακίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ θα επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα ακίνητο έχει αξία άνω των 250.000 ευρώ και όχι στο σύνολο της περιουσίας όπως προβλέπει το ισχύον σύστημα, πράγμα που σημαίνει ότι θα προκύψουν μεγάλες ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων που η συνολική αξία της περιουσίας τους υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις θα υπάρξει εξαίρεση, καθώς ο συμπληρωματικός φόρος θα εξακολουθεί να επιβάλλεται ξεχωριστά από τον κύριο φόρο, ενώ εξετάζεται να υπάρξουν παρεμβάσεις στον συντελεστή υπολογισμού του.

Αυτά θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τον καινούργιο φόρο στα ακίνητα που θα συζητηθεί με τους δανειστές στη μεταμνημονιακή αξιολόγηση (13η) του Ιανουαρίου και για το οποίο, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, μπορεί σε θεωρητικό επίπεδο να ακούγεται εύκολο όμως στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθεί σε χαρτί.

Η αρμόδια επιτροπή που ασχολείται με τον νέο ΕΝΦΙΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν ακόμη γόρδιο δεσμό, που έχει να κάνει με την εξουδετέρωση των επιβαρύνσεων από την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών για τα χαμηλής και μεσαίας αξίας ακίνητα, καθώς, όπως έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση, ο λογαριασμός για την πλειονότητα των νοικοκυριών θα είναι ελαφρύτερος το 2022.

Οι αλλαγές που βρίσκονται στο τραπέζι

Κατάργηση του καθεστώτος για τον τρόπο και τα κλιμάκια υπολογισμού του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ που επιβάλλεται με κλιμακωτούς συντελεστές από 0,15% έως 1,15% ανάλογα με την αξία της ακίνητης περιουσίας. Από το 2022 οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν επιπλέον φόρο όπως ισχύει σήμερα. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης με τρία ακίνητα αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ το καθένα πληρώνει σήμερα συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ 1.550 ευρώ, ενώ με το νέο σύστημα υπολογισμού ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης δεν θα πληρώνει συμπληρωματικό φόρο.

για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ο ΕΝΦΙΑ θα πληρώνεται σε 10 ή 12 δόσεις, από Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο ή από Μάρτιο μέχρι Φεβρουάριο.