Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαπευαγγέλου για τα κρούσματα και τον εμβολιασμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα, την κατάσταση στο ΕΣΥ και την τρίτη δόση του εμβολίου.

Ο Ant1news αναμετέδωσε την ενημέρωση για τον κορονοϊό από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Γκίκα Μαγιορκίνη.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Προβληματισμό προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ ενδιαφέροντα είναι και τα στοιχεία για τις μεταλλάξεις.