Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Μποτσούανα: Τα μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα μέτρα πρόληψης της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής για τα μέτρα που λαμβάνει η χώρα μας σχετικά με νέα μετάλλαξη του κορονοϊού, η οποία ονομάστηκε "μετάλλαξη της Μποτσουάνα". Μετά το πέρας της συνεδρίασης εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση από το υπουργείο Υγείας:

Αναφορικά με την εμφάνιση της νέας παραλλαγής B.1.1.529 (μετάλλαξη της Μποτσουάνα) του SARS-COV-2, ύστερα από εισήγηση της Υγειονομικής Επιτροπής, ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις της Kυβέρνησης για τις χώρες Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι:

Επιτρέπεται η είσοδος μόνο Ελλήνων υπηκόων και άλλων υπηκόων μόνο για απολύτως απαραίτητες (essential) μετακινήσεις με την προϋπόθεση μοριακού ελέγχου (PCR) 72 ωρών ανεξαρτήτως της εμβολιαστικής τους κατάστασης.

Για την είσοδό τους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παροχή άδειας από τις κατά τόπους Πρεσβείες, Προξενεία και Προξενικές Αρχές άλλων χωρών, που εκπροσωπούν την xώρα μας σε περίπτωση απουσίας Ελληνικής Πρεσβείας.

Κατά την είσοδό τους στη χώρα θα γίνεται καθολικός έλεγχος με ταχύ αντιγονικό τεστ (Rapid Antigen Test).

Μετά την είσοδο στη χώρα θα επιβάλλεται περιορισμός τους σε ξενοδοχεία καραντίνας για 10 ημέρες και επανέλεγχός τους με την παρέλευση του δεκαημέρου και λήξη της καραντίνας με την προϋπόθεση αρνητικού μοριακού ελέγχου (PCR).

Επισημαίνουμε ότι έως σήμερα δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις με τις συγκεκριμένες χώρες.

Τα ανωτέρω ισχύουν από αύριο Σάββατο 27 Νοεμβρίου ώρα 06.00 π.μ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνεδρίαζει για τη νέα αυτήν μετάλλαξη, που έχει σημάνει διεθνή συναγερμό, ενώ το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι διαγνώστηκε εκεί το πρώτο κρούσμα της. Σε ευρωπαϊκό έδαφος, η πρώτη χώρα που κατέγραψε το νέο στέλεχος του κορονοϊού είναι το Βέλγιο.





