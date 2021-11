Πολιτική

Μητσοτάκης: Τεράστια εμπιστοσύνη στη νέα γενιά

Για τις πολιτικές στήριξης προς τους νέους και τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία για την ανεξαρτητοποίησή τους, μίλησε ο Πρωθυπουργός με τους νέους στα Ιωάννινα.

«Η νέα γενιά ήταν αυτή που πλήρωσε με τον πιο έντονο τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης της τελευταίας δεκαετίας και οι πολιτικές αυτής της κυβέρνησης είναι πρωτίστως στραμμένες στη νέα γενιά. Θα θυμάστε ότι στην ΔΕΘ πέραν της συμβολικής παρουσίας νέων στην πρώτη γραμμή της έκθεσης, ανακοίνωσα ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικών που αφορούσε στη γεφύρωση αυτού του χάσματος ευκαιριών μεταξύ της δικής μου ή της μεγαλύτερης γενιάς και της δικής σας γενιάς» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της συζήτησης που είχε με νέους στα Ιωάννινα στο πλαίσιο του προσυνεδρίου της ΝΔ, υπό τον τίτλο «Επόμενες γενιές - Το βλέμμα στο μέλλον».

Αναφέρθηκε στην πολιτική της κυβέρνησης για το πρώτο ένσημο, που όπως είπε, είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο νέο να πιάσει τακτική δουλειά με μια επιπρόσθετη αμοιβή, δίνοντας ταυτόχρονα και ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό στον εργοδότη, ο οποίος θα προσλάβει αυτό τον νέο για να ξεκινήσει την πρώτη του δουλειά.

Επίσης σημείωσε ότι είναι σημαντικά τα προγράμματα του ΟΑΕΔ για τις επιδοτούμενες θέσεις εργασίας καθώς και οι μεγάλες παρεμβάσεις στη εκπαίδευση που γίνονται, όπως υπογράμμισε, έτσι ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης που παρέχεται από τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. «Επίσης δίνουμε έμφαση στον πρωτογενή τομέα, θέλουμε οι νέοι αγρότες να παραμείνουν στο τόπο τους, να είναι καλά καταρτισμένοι, να συνεργάζονται σε συνεργατικά σχήματα και ταυτόχρονα να επενδύουν στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας» είπε.

Επιπλέον αναφέρθηκε στα φορολογικά κίνητρα της κυβέρνησης σε νέους ανθρώπους που έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και θέλουν να επιστρέψουν.

«Συνοψίζοντας την πολιτική μας για την νέα γενιά θα έλεγα: Καλές σπουδές, καλές δουλειές, καλή ζωή, δηλαδή καλή ποιότητα ζωής με ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. 'Αδειες πατρότητας για τους νέους πατεράδες, σοβαρή πολιτική στήριξης των νέων οικογενειών με μια σύγχρονη πολιτική στέγης η οποία θα λάβει υπόψη το πόσο δύσκολο είναι για τα νέα παιδιά να ζήσουν μόνοι τους» είπε ο πρωθυπουργός.

«Κάθε φορά που συνομιλώ με νέα παιδιά εντυπωσιάζομαι, όχι μόνο από τις γνώσεις τους, όχι μόνο από την ποιότητα των σπουδών τους, αλλά κυρίως από τη θετική τους ενέργεια. Θέλουν να αφήσουν πίσω την γκρίνια και τον διχασμό, από το ενδιαφέρον τους για τα κοινά σε πολλές εκφάνσεις. Έχω τεράστια εμπιστοσύνη στη νέα γενιά και θα έχουμε πάντα τα αυτιά μας ανοιχτά για να ακούμε τις δικές σας προτάσεις και τις ιδέες σας» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

