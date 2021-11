Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον – Βρετανία: Εντοπίστηκαν δύο κρούσματα

Δύο κρούσματα της νέας μετάλλαξης Όμικρον, από την Μποτσουάνα, εντοπίστηκαν στη Μεγάλη Βρετανία.

Δύο κρούσματα που συνδέονται μεταξύ τους της νέας μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού εντοπίστηκαν στη Βρετανία και αφορούν ταξίδια στη νότια Αφρική, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Σάτζιντ Τζάβιντ.

"Αργά χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί μου η Υπηρεσία Ασφάλειας της Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου. Ενημερώθηκα ότι εντοπίστηκαν δύο κρούσματα της νέας μετάλλαξης Όμικρον στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ένα στο Τσέλμσφορντ και το άλλο στο Νότινγχαμ", είπε ο υπουργός.

Τα δύο αυτά πρόσωπα και όλα τα μέλη των νοικοκυριών τους υποβάλλονται εκ νέου σε διαγνωστικά τεστ και έχουν κληθεί να απομονωθούν μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και η ιχνηλάτηση των επαφών τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Η Αγγλία θα προσθέσει ακόμη το Μαλάουι, την Μοζαμβίκη, την Ζάμπια και την Ανγκόλα στην ταξιδιωτική "κόκκινη λίστα" της από τις 0400 GMT της Κυριακής.

Η λίστα ήδη περιλαμβάνει την Μποτσουάνα, το Εσουατίνι, το Λεσότο, την Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και την Ζιμπάμπουε.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης Πάτρικ Βάλανς και ο αρχίατρος Κρις Γουίτι θα παραχωρήσουν αργότερα σήμερα κοινή συνέντευξη Τύπου για "να ανακοινώσουν περαιτέρω μέτρα", κατέληξε ο Τζάβιντ.

