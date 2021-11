Κοινωνία

Ανάπλαση Πανεπιστημίου: Ξεκινούν τα έργα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στήνεται το πρώτο εργοτάξιο για την ανάπλαση του κεντρικού δρόμου της Αθήνας.

Τα ξημερώματα της Κυριακής ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου, στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμερικής και Σίνα. Το έργο θα εκτελείται τμηματικά και ο προγραμματισμός των επιμέρους τεχνικών εργασιών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή όχληση σε πεζούς και οχήματα.

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, και οι τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας των οχημάτων θα παραμείνουν ως έχουν. Παράλληλα, οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, θα εξυπηρετούνται κανονικά από τις υφιστάμενες γραμμές των λεωφορείων και των τρόλεϊ που κινούνται στην Πανεπιστημίου, αλλά και τις στάσεις, χωρίς να υπάρξει καμία τροποποίηση.

Οι πρώτες εργασίες θα ξεκινήσουν στις 03.00 τα ξημερώματα της Κυριακής και το πρώτο εργοτάξιο θα στηθεί μεταξύ των οδών Αμερικής και Σίνα, στο σημείο της πιλοτικής εφαρμογής. Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο υπο-τμήμα Αμερικής - Ομήρου και στο τμήμα Ομήρου - Σίνα. Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα, θα παραδοθεί προς χρήση και οι εργασίες θα μεταφερθούν στο επόμενο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που αφορά το πρώτο μέρος του έργου, προβλέπεται ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα σε 4 μήνες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα τεχνικά συνεργεία του Δήμου Αθηναίων και η Δημοτική Αστυνομία θα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των ανθρώπων που μετακινούνται, εργάζονται και κάνουν τις αγορές τους στην ευρύτερη περιοχή.

Σημειώνεται ότι κάθε φορά που ολοκληρώνεται κάποιο τμήμα του έργου, θα υπάρχει από πλευράς του Δήμου Αθηναίων αναλυτική ενημέρωση για τα νέα σημεία των εργασιών, καθώς και για τον χρόνο της έναρξής τους.

Τι προβλέπει το έργο

Υπενθυμίζεται ότι το έργο θα συνδέσει την πλατεία Συντάγματος με την Ομόνοια μέσω του κεντρικού άξονα της Πανεπιστημίου. Η ανάπλαση στην κεντρικότερη αρτηρία της πρωτεύουσας εκτείνεται σε 19.360 τ.μ. δημόσιου χώρου με στόχο την αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμισή του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων, που θα αποδώσει επιπλεον 4.270 τ.μ. στους πεζούς.

Η επιφάνεια των χώρων πρασίνου θα είναι 2.260 τ.μ. και θα περιλαμβάνει μεγάλα γραμμικά παρτέρια. Εκτός από τα υφιστάμενα πλατάνια και τις ακακίες (συνολικά 167 δέντρα), θα φυτευτούν και 83 πλατάνια, κατά μήκος των δύο πλευρών του δρόμου.

Στις συμβολές της Πανεπιστημίου με τις κάθετες οδούς, θα δημιουργηθούν ράμπες με ήπια κλίση, ώστε να εξυπηρετούνται στη μετακίνησή τους τα άτομα με αναπηρία, οι ηλικιωμένοι και οι οικογένειες με παιδικά καρότσια. Συνολικά 16 φιλικές διαβάσεις θα δημιουργηθούν κατά μήκος του δρόμου για πρόσθετη οδική ασφάλεια.

Στα βασικά στοιχεία του σχεδίου ανάπλασης, περιλαμβάνονται 59 υπαίθρια καθιστικά στη σκιά των δέντρων, ενώ 5 δημόσιες κρήνες με πόσιμο νερό θα δημιουργηθούν με στόχο να περιοριστεί και η χρήση των πλαστικών μπουκαλιών.

Τέλος, στην Πανεπιστημίου θα τοποθετηθούν 112 σύγχρονα φωτιστικά που έχουν το πλεονέκτημα της ελάχιστης κατανάλωσης ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Τεράστια εμπιστοσύνη στη νέα γενιά

Κεν Λόουτς: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα και πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα

Πιερρακάκης: 656.500 ψηφιακές υπογραφές σε επαγγελματικές ομάδες το 2022