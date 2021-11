Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον: σε προληπτική καραντίνα πέντε Έλληνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βάσει των νέων μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ, οι πέντε Έλληνες που έφτασαν στην Αθήνα, μπήκαν σε καραντίνα.

Σε προληπτική καραντίνα δέκα ημερών τέθηκαν πέντε Έλληνες που έφτασαν στη χώρα με πτήση από χώρες της νότιας Αφρικής και ενδιάμεσο σταθμό τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στη χώρα, τους διενεργήθηκε διαγνωστικός έλεγχος, στον οποίο βρέθηκαν αρνητικοί στη νόσο Covid- 19.

Ωστόσο, τέθηκαν σε δεκαήμερη προληπτική καραντίνα, όπως προβλέπεται από το νέο πρωτόκολλο λόγω της μετάλλαξης Όμικρον, και διαμένουν σε ξενοδοχείο καραντίνας.

Οι επιβάτες θα υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο όταν περάσουν δέκα μέρες και αν το αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου τους (PCR) είναι αρνητικό θα λήξει η καραντίνα τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Καραϊβάζ: Η επιστολή “δώρο” για τα γενέθλια του πατέρα του, Γιώργου

Πάπας Φραγκίσκος: Το μήνυμα πριν την άφιξή σε Ελλάδα και Κύπρο

Κορονοϊός: 5870 νέα κρούσματα στην Ελλάδα