Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον – Ηνωμένο Βασίλειο: Νέα μέτρα από τον Μπόρις Τζόνσον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανακοινώσεις σχετικά με τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού έκανε ο Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε απόψε νέα μέτρα σε μια προσπάθεια να ανακόψει την εξάπλωση της μετάλλαξης Όμικρον, τονίζοντας ότι όλοι όσοι αφίκνυνται στη χώρα θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξετάσεις ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να δώσει νέα ώθηση στην εκστρατεία χορήγησης των αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου.

«Θα απαιτούμε από όλους όσους μπαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο να κάνουν τεστ PCR μέχρι το τέλος της δεύτερης ημέρας από την άφιξή τους και να μπαίνουν σε απομόνωση μέχρι να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα» είπε ο Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Μέχρι σήμερα οι αρχές ζητούσαν από τους επισκέπτες να υποβάλλοντα σε τεστ αντιγόνου, όχι όμως και να απομονώνονται μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.

Όσοι έχουν έρθει σε επαφή με κρούσμα που θεωρείται ύποπτο για την Όμικρον θα πρέπει επίσης να μπαίνουν σε αυτοαπομόνωση για δέκα ημέρες, ανεξάρτητα αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Η κυβέρνηση θα θέσει επίσης νέους, αυστηρότερους κανόνες, όσον αφορά τη χρήση μάσκας στα καταστήματα και τα μέσα μεταφοράς. Όπως είπε ο Τζόνσον, ο υπουργός Υγείας θα δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για αυτό το μέτρο, πιθανότατα αύριο.

Τα μέτρα που αφορούν τους συνοριακούς ελέγχους και τη χρήση μάσκας θα επανεξεταστούν σε τρεις εβδομάδες.

Ο Τζόνσον είπε ότι η Βρετανία θα πρέπει «να προστατεύσει τα κέρδη που έχει επιτύχει μέχρι στιγμής», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι «σημαντικά καλύτερα» από τα περσινά, όταν η κυβέρνηση είχε επιβάλει λοκντάουν για να ανακόψει την εξάπλωση της Covid-19.

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο αρχίατρος της Αγγλίας Κρις Γουίτι εξήγησε ότι είναι μια «λογική πιθανότητα» τα εμβόλια να μην καλύπτουν πλήρως αυτή τη νέα παραλλαγή. Μπορεί όμως να αποτρέπουν τη σοβαρή νόσηση ή τον θάνατο. «Αναμένουμε ότι τα κρούσματα θα συνεχίσουν να αυξάνονται τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε.

«Ο κίνδυνος είναι διαφορετικός σε σύγκριση με τη Δέλτα και ο κυριότερος λόγος που ενεργούμε γρήγορα είναι λόγω της πιθανότητας» να ξεφεύγει η Όμικρον από τα εμβόλια, πρόσθεσε.

Ο Τζόνσον λίγο νωρίτερα είχε δηλώσει ότι «δεν γνωρίζουμε πόσο αποτελεσματικά θα είναι τα εμβόλια απέναντι στην Όμικρον, όμως θα παρέχουν προστασία σε κάποιο επίπεδο».

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που απλώς δεν τα ξέρουμε σε αυτό το πρώιμο στάδιο», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός. «Φαίνεται ότι η Όμικρον μπορεί να διαδοθεί γρήγορα και μεταξύ εκείνων που έχουν εμβολιαστεί πλήρως» και για τον λόγο αυτό χρειάζεται να ληφθούν «στοχευμένα μέτρα» για προληπτικούς λόγους, πρόσθεσε. «Χρειάζεται να βοηθήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να προετοιμαστεί για έναν δύσκολο χειμώνα», τόνισε.

Η εκστρατεία για τη χορήγηση της τρίτης, «αναμνηστικής» δόσης θα ενταθεί, πρόσθεσε ο Τζόνσον, εξηγώντας ότι οι θα μειωθεί το χρονικό διάστημα από την δεύτερη μέχρι την τρίτη δόση αλλά επίσης θα διευρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι ηλικιακές ομάδες για τις οποίες θα είναι διαθέσιμη αυτή η ενισχυτική δόση.

Ειδήσεις σήμερα:

Δημήτρης Καραϊβάζ: Η επιστολή “δώρο” για τα γενέθλια του πατέρα του, Γιώργου

Βαρυμπόμπη: Χριστουγεννιάτικα στολίδια στα καμένα δέντρα (βίντεο)

Κορονοϊός: 5870 νέα κρούσματα στην Ελλάδα