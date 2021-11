Πολιτισμός

Αίγυπτος – Λούξορ: Εντυπωσιακά εγκαίνια στη “Λεωφόρο των Σφιγγών” (εικόνες)

Φαντασμαγορικές εικόνες και δέος από τις αιγυπτιακές αρχαιότητες, που δεν σταματούν να εκπλήσσουν.

Τη «Λεωφόρο των Σφιγγών» εγκαινίασαν οι αιγυπτιακές Αρχές στην πόλη του Λουξόρ, δίνοντας στο κοινό ακόμα ένα κομμάτι από τον αρχαιολογικό θησαυρό τους, το οποίο υπολογίζεται στα 3.000 έτη πίσω.

Η Αίγυπτος μάχεται να κερδίσει πίσω το χαμένο τουρισμό της, που επλήγη από τις ταραχές των προηγούμενων ετών και εσχάτως από την πανδημία του κορονοϊού.

Ο αρχαίος περίπατος, γνωστός ως «η Λεωφόρος των Σφιγγών» , αλλά και του Δρόμου του Ραμψή ή το Μονοπάτι των Θεών ενώνει το διάσημο Καρνάκ με τους ναούς του Λουξούρ, που στην αρχαιότητα ήταν η πρωτεύουσα της Αιγύπτου.

Η Λεωφόρος των Σφιγγών εικάζεται ότι κατασκευάσθηκε για την ετήσια γιορτή Οπέτ στην αρχαία πόλη των Θηβών στην Ανω Αίγυπτο, γνωστή σήμερα ως Λούξορ. Η τελετή γιόρταζε τη γονιμότητα και περιελάμβανε πομπή με στόχο την ετήσια καθιερωμένη μετακίνηση των ιερών αγαλμάτων των θεών από τον ναό του Καρνάκ σε αυτόν του Λούξορ.

Μια σειρά αγαλμάτων σφιγγών, κριαριών και άλλων αρχαίων πλασμάτων απλώνεται σε όλο το μήκος της λεωφόρου που εκτείνεται στα παράλια του Νείλου και βρίσκεται στα 650χλμ νότια από το Κάιρο. Εκεί εξαπλώνεται και η ανασκαφή που ξεκίνησε πριν από 50 χρόνια.

Στη γιορτή των εγκαινίων παρέστη ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Φατάχ Αλ Σίσι, καθώς και άλλοι αξιωματούχοι.

Στα εγκαίνια προσομοιάστηκε η αρχαία γιορτή.

Πρόκειται για τη δεύτερη φαντασμαγορική γιορτή στην Αίγυπτο τον τελευταίο χρόνο, αφού τον περασμένο Απρίλιο γιορτάστηκε η μεταφορά κάποιων από των πιο διάσημων μουμιών στο νέο μουσείο του Καΐρου.

