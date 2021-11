Παράξενα

Επικίνδυνη φάρσα: Μαθητές ήπιαν αντισηπτικό αντί για νερό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο κατέληξαν παιδιά, μετά τη… φάρσα συμμαθητών τους.

Το αντισηπτικό βρίσκεται πλέον στα σχολεία ως ένα “όπλο” κατά του κορονοϊού. Ωστόσο, κάποιοι το χρησιμοποιούν και ως ένα μέσο για να κάνουν φάρσα σε συμμαθητές τους. Δυστυχώς, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξουν δύο μαθητές Γυμνασίου του Ηρακλείου στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.

Όπως δήλωσε ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηρακλείου, Γιάννης Καραγιαννίδης, δύο μαθητές του σχολείου, συνεπικουρούμενοι από άλλους δύο που απλώς παρακολουθούσαν ό,τι συμβαίνει χωρίς να συμμετέχουν, έβαλαν αντισηπτικό σε μπουκαλάκια νερού συμμαθητών τους. Δύο παιδιά κατέληξαν στο νοσοκομείο, το ένα έφυγε, το άλλο έμεινε για προληπτικούς λόγους.

Ο σύλλογος διδασκόντων του σχολείου θα επιληφθεί του θέματος, θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα και θα αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει τα παιδιά- θύτες. Οι γονείς έχουν ενημερωθεί.

Πάντως, αυτό που σκορπάει την ανησυχία είναι πως, σύμφωνα με καταγγελίες γονέων στο Cretalive, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και όχι μόνο στο συγκεκριμένο σχολείο. Πρόκειται για μία τάση, μία νέα φάρσα που σκαρφίζονται τα παιδιά, όμως, θα μπορούσε να γίνει πολύ επικίνδυνοι και είναι κρίσιμο γονείς και καθηγητές να λάβουν τα μέτρα τους.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μετάλλαξη Όμικρον: πληθαίνουν τα κρούσματα, αυστηροποιούνται τα μέτρα

Επίθεση με μολότοφ στο ΑΤ Ακροπόλεως

Κεν Λόουτς: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα είναι κλεμμένα και πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα