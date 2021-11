Πολιτική

Λοβέρδος στον ΑΝΤ1: καλοδεχούμενοι όσοι έρθουν από άλλα κόμματα

Για τις προτεραιότητές του αν εκλεγεί στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Ίσως είμαι ο μόνος από τους 6 που έχω καταθέσει πρόγραμμα για την εξουσία», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος, υποψήφιος για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι».

«Έχω πλήρη αντίληψη για τα προβλήματα της Ελλάδας. Το βασικότερο είναι το εισόδημα του Έλληνα και η γραφειοκρατία που τη στραγγαλίζει», δήλωσε ο Ανδρέας Λοβέρδος και τόνισε ότι η χώρα χρειάζεται «περισσότερες δουλειές και περισσότερα χρήματα στα ασφαλιστικά ταμεία».

Προτεραιότητα, ωστόσο, είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας. «Δεν μπορεί να χαλάμε χρήματα σε αποζημιώσεις επειδή ένα έργο κάνει επτά χρόνια να μελετηθεί».

«Κανένα κόμμα δεν έχει προτάξει ως βασική στρατηγική το σπάσιμο της γραφειοκρατίας», εκτίμησε αναγνωρίζοντας ότι, «προφανώς έχει ευθύνη και το δικό μας θέμα σε αυτό».

Ερωτηθείς για «άνοιγμα» σε βουλευτές άλλων κομμάτων, είπε πως «είναι καλοδεχούμενοι και είναι επιθυμητός αυτός που έρχεται να ψηφίσει το Λοβέρδο», άλλωστε, σχολίασε πως «αυτή ήταν η λογική μας όταν ανοίξαμε την κάλπη».

