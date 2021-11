Κόσμος

Μετάλλαξη Όμικρον: ταχεία εξάπλωση και παγκόσμιος συναγερμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία για την ταχεία εξάπλωση του στελέχους, που από την Αφρική έφτασε στην Αυστραλία. Μέτρα παίρνουν η μία μετά την άλλη χώρα. Κρούσματα σε εμβολιασμένους.

Το νέο παραλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού, που ονομάστηκε Όμικρον, εξακολουθεί να εξαπλώνεται στον κόσμο, με δύο νέα κρούσματα να εντοπίζονται σήμερα στην Αυστραλία, παρά το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες χώρες επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε μια προσπάθεια να προστατευθούν.

Το υπουργείο Υγείας της πιο πολυπληθούς πολιτείας της Αυστραλίας, της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσε σήμερα ότι δύο ταξιδιώτες που έφτασαν χθες Σάββατο στο Σίδνεϊ από τον νότιο τμήμα της Αφρικής βρέθηκαν θετικοί στο στέλεχος Όμικρον.

Και οι δύο ήταν ασυμπτωματικοί, πλήρως εμβολιασμένοι κατά της covid-19 και έχουν τεθεί σε καραντίνα, σύμφωνα με τις αρχές. Άλλοι 12 επιβάτες της ίδιας πτήσης που επίσης προέρχονται από το νότιο τμήμα της Αφρικής μπήκαν σε απομόνωση, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν διαγνωστεί με covid-19, ενώ οι συνολικά 260 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος – επιβάτες και πλήρωμα—έχουν λάβει εντολή να αυτοαπομονωθούν.

Τα κρούσματα στην Αυστραλία αποτελούν την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι το νέο στέλεχος του κορονοϊού ίσως αποδειχθεί δύσκολο να περιοριστεί. Το Όμικρον εντοπίστηκε αρχικά στη Νότια Αφρικής και έκτοτε έχουν αναφερθεί κρούσματα στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Μποτσουάνα, το Ισραήλ και το Χονγκ Κονγκ. Οι αρχές της Αυστρίας εξατάζουν σήμερα ένα ύποπτο κρούσμα.

Το νέο αυτό στέλεχος, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «στέλεχος ανησυχίας» από τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας, έχει προκαλέσει ανησυχία παγκοσμίως καθώς ενδέχεται να είναι ανθεκτικό στα εμβόλια και να παρατείνει την πανδημία covid-19, η οποία διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια.

Η παραλλαγή Όμικρον θεωρείται πιο μεταδοτική από προηγούμενες, αν και οι εδικοί ακόμη δεν γνωρίζουν αν προκαλεί πιο σοβαρή ή πιο ήπια νόσηση σε σχέση με άλλα στελέχη.

Πολλές χώρες έχουν ήδη επιβάλει ή σχεδιάζουν να επιβάλουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς για κράτη του νότιου τμήματος της Αφρικής.

Υιοθετώντας τα πιο δραστικά μέτρα μέχρι στιγμής, το Ισραήλ ανακοίνωσε αργά χθες Σάββατο ότι απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός του όλων των αλλοδαπών, ενώ επαναφέρει σε λειτουργία μια τεχνολογία παρακολούθησης των προσώπων μέσω των κινητών τους τηλεφώνων προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση του Όμικρον στη χώρα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι η απαγόρευση εισόδου στη χώρα θα ισχύει για 14 ημέρες. Στο διάστημα αυτό οι αξιωματούχοι ελπίζουν ότι θα υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων έναντι του στελέχους Όμικρον.

Από την πλευρά της η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής κατήγγειλε χθες τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς επισημαίνοντας ότι είναι άδικοι και πιθανόν θα βλάψουν την οικονομία της, εκτίμησε μάλιστα ότι τιμωρείται για την επιστημονική της ικανότητα να εντοπίσει έγκαιρα παραλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού

.

Στη Βρετανία, όπου εντοπίστηκαν δύο κρούσματα της παραλλαγής Όμικρον που σχετίζονταν με ταξίδια στο νότιο τμήμα της Αφρικής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα για την ανάσχεση της εξάπλωσης του στελέχους, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης όλων όσοι φτάνουν στη χώρα να υποβάλλονται σε τεστ PCR.

Οι αρχές του γερμανικού κρατιδίου της Βαυαρίας επίσης ανακοίνωσαν δύο κρούσματα του στελέχους Όμικρον χθες.

Στην Ιταλία το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας επεσήμανε ότι ένα κρούσμα του νέου στελέχους εντοπίστηκε στο Μιλάνο σε ένα πρόσωπο που επέστρεψε από τη Μοζαμβίκη.

Ανισότητες στα εμβόλια

Αν και οι επιδημιολόγοι λένε πως ίσως είναι αργά για να ανακοπεί η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον μέσω των ταξιδιωτικών περιορισμών, πολλές χώρες -- όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, ο Καναδάς, τα κράτη της ΕΕ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Σαουδική Αραβία και η Ταϊλάνδη—έχουν ανακοινώσει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις ή περιορισμούς για τα κράτη της νότιας Αφρικής.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας του Μεξικού Ούγο Λόπες Γκατέλ δήλωσε ότι οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν συμβάλουν στην ανάσχεση της εξάπλωσης του νέου παραλλαγμένου στελέχους, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα που έλαβαν κάποιες χώρες «δυσανάλογα».

«Δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο μολυσματικό ή ότι ξεφεύγει από την ανοσία των εμβολίων. (Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί) επηρεάζουν την οικονομία και την ευημερία των πολιτών», επεσήμανε σε ανάρτησή του στο Twitter χθες Σάββατο.

Το στέλεχος Όμικρον εμφανίστηκε σε μια περίοδο που πολλές χώρες στην Ευρώπη ήταν ήδη αντιμέτωπες με άνοδο των κρουσμάτων της covid-19, με κάποιες από αυτές να έχουν επαναφέρει περιορισμούς στις κοινωνικές επαφές σε μια προσπάθεια να ανακόψουν την εξάπλωση της επιδημίας.

Εξάλλου η νέα παραλλαγή έφερε ξανά στο προσκήνιο τις τεράστιες ανισότητες στα ποσοστά εμβολιασμού κατά της covid-19 σε όλο τον κόσμο. Την ώρα που πολλές ανεπτυγμένες χώρες έχουν αρχίσει να χορηγούν στους κατοίκους τους τρίτη, ενισχυτική δόση εμβολίου, λιγότερο από το 7% των κατοίκων των χωρών με χαμηλό εισόδημα έχει λάβει μία πρώτη δόση εμβολίου, σύμφωνα με ιατρικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Ο Σεθ Μπέρκλι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του μηχανισμού GAVI ο οποίος μαζί με τον ΠΟΥ έχει ξεκινήσει την πρωτοβουλία COVAX με στόχο να υπάρξει πιο δίκαιη κατανομή των εμβολίων της covid-19, δήλωσε ότι η πρόσβαση στα εμβόλια είναι ζωτικής σημασίας για να αποφευχθεί η εμφάνιση νέων παραλλαγμένων στελεχών του κορονοϊού.

«Αν και πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το Όμικρον, αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι για όσο διάστημα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γης δεν έχει εμβολιαστεί θα εμφανίζονται παραλλαγμένα στελέχη και η πανδημία θα συνεχίσει να παρατείνεται», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Κουτσούμπας: κατάργηση κάθε πατέντας σε εμβόλιο και φάρμακα

Αιμιλιανός Σταματάκης – “Ρινόκερος”: Ο αντικαταστάτης του Άρη Σερβετάλη

Καιρός: Νέα επιδείνωση το απόγευμα της Κυριακής