Πάπας Φραγκίσκος: Ως προσκυνητής στις πηγές της ανθρωπιάς θα ξαναπάω στη Λέσβο

Μήνυμα ιδιαίτερα για τη Λέσβο έστειλε ο Πάπας Φραγκίσκος, λίγο πριν από την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερη αναφορά στη Λέσβο, «στις πηγές της ανθρωπιάς» όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί το νησί, είχε το μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου ενόψει της επίσκεψής του στο νησί την ερχόμενη Κυριακή 5 Δεκεμβρίου.

«Σκέφτομαι όμως, αναφέρει ο Ποντίφικας, και αυτούς που τα τελευταία χρόνια, ακόμη και σήμερα, θέλουν να ξεφύγουν από τους πολέμους και τη φτώχεια, φτάνουν στις ακτές της ευρωπαϊκής ηπείρου και αλλού, και δεν βρίσκουν φιλοξενία, αλλά εχθρότητα και γίνονται αντικείμενα εργαλειοποίησης. Είναι αδελφοί και αδελφές μας. Πόσοι έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα! Σήμερα η "θάλασσά μας", η Μεσόγειος, είναι ένα μεγάλο νεκροταφείο. Ως προσκυνητής στις πηγές της ανθρωπιάς, θα ξαναπάω στη Λέσβο, με την πεποίθηση ότι οι πηγές της κοινής ζωής θα γίνουν πάλι ακμαίες μόνο με την αδελφοσύνη και την κοινωνική ένταξη: μαζί. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, και με αυτήν την επιθυμία έρχομαι σε εσάς».

Στο μεταξύ εντατικά συνεχίζονται οι εργασίες ώστε στον καταυλισμό της προσωρινής δομής του Καρά Τεπέ στις 10.45 το πρωί της Κυριακής 5 Δεκεμβρίου -όταν δηλαδή η Λέσβος θα αποτελέσει κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος- όλα να είναι έτοιμα. Χαρακτηριστικό αυτού του ενδιαφέροντος είναι ότι εκατοντάδες άτομα από όλον τον κόσμο ανάμεσά τους και πολλές δεκάδες δημοσιογράφοι θα συγκεντρωθούν στη Μυτιλήνη. Μάλιστα τα ξενοδοχεία και διαμερίσματα μέσω του AirBNB της περιοχής έχουν για εκείνες τις μέρες πληρότητες της τάξης του 100%.

Στον Καρά Τεπέ ολοκληρώνονται οι απαραίτητες εργασίες διαμόρφωσης ώστε να στηθούν δυο τέντες. Μια από την οποία θα απευθύνει μήνυμα προς όλον τον κόσμο ο Πάπας και όπου θα μιλήσουν για λίγα λεπτά εκπρόσωποι της Ελληνικής Πολιτείας, της Παπικής Εκκλησίας στην Ελλάδα και στη Λέσβο αλλά και της κοινότητας των καθολικών προσφύγων που διαμένουν στον Καρά Τεπέ από την οποία και ο Πάπας θα δεχθεί δώρο φτιαγμένο από τα παιδιά της. Στη συνέχεια στη δεύτερη τέντα ο Πάπας θα δει στο δρόμο για την επιστροφή του προς το αεροδρόμιο πρόσφυγες.

Στον Καρά Τεπέ κατά την επίσκεψη του Πάπα θα παραβρίσκονται η Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

