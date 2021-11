Πολιτική

Σακελλαροπούλου: να διαφυλάξουμε την παρακαταθήκη της Εθνικής Αντίστασης

Η ομοψυχία είναι η μεγαλύτερη μας δύναμη απέναντι στον κοινό εχθρό», τονίζει στο μήνυμα της για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης, υπογράμμισε ότι «Χρέος μας είναι να διαφυλάξουμε την πολύτιμη αυτή παρακαταθήκη της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης, που μας υπενθυμίζει ότι η ομοψυχία είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη απέναντι στον κοινό εχθρό».

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι «Αποτίουμε φόρο τιμής στους γνωστούς και άγνωστους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, που από την πρώτη ημέρα της Κατοχής αντιστάθηκαν στους κατακτητές και πολέμησαν με αυταπάρνηση στις πόλεις, την ύπαιθρο και τα βουνά της πατρίδας μας για την ελευθερία».

Επισήμανε, επίσης, ότι «Η ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου, στις 25 Νοεμβρίου του 1942, από τις ενωμένες δυνάμεις των αντιστασιακών οργανώσεων, ενθάρρυνε τον αγώνα του λαού μας, ενίσχυσε τη μαχητικότητα και την αυτοπεποίθησή του και μετουσιώθηκε σε σύμβολο εθνικής ενότητας».

