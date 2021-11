Κοινωνία

Κιλκίς: Κλοπιμαία κρυμμένα κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων (βίντεο)

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν για διαρρήξεις σπιτιών στη Λάρισα.

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του Κιλκίς, για διαρρήξεις που φέρονται να έκαναν σε δύο σπίτια στη Λάρισα, νωρίτερα την ίδια μέρα.

Τα κλοπιμαία και τα διαρρηκτικά εργαλεία ήταν κρυμμένα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στο εσωτερικό του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου, το οποίο οδηγούσε ένας εξ αυτών, χωρίς άδεια οδήγησης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία, τα κλοπιμαία ήταν κρυμμένα κάτω από τον λεβιέ των ταχυτήτων του Ι.Χ.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν φθορές στα σπίτια και αφαίρεσαν συνολικά κοσμήματα αξίας 5.100 ευρώ και το ποσό των 1.400 ευρώ αντίστοιχα, κατά δήλωση των παθόντων.

