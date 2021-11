Αθλητικά

ΟΦΗ – Ιωνικός: “τρένο“ οι Κρητικοί!

Χρειάστηκε η συνδρομή του VAR στην εκπνοή για πάρει την νίκη ο ΟΦΗ και να πατήσει τετράδα.

Το εξαιρετικό σερί του ΟΦΗ στη Super League συνεχίζεται! Η ομάδα της Κρήτης σημείωσε την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, αυτή τη φορά επί του Ιωνικού με 2-1 στο «Γεντί Κουλέ» και αναρριχήθηκε στην 4η θέση της βαθμολογίας, παραμένοντας αήττητη για 6ο παιχνίδι (4 νίκες και 2 ισοπαλίες). Το τρομερό γκολ του Γκαγέγος και το πέναλτι του Λάμπρου στο 90’ (έπειτα από υπόδειξη του VAR για μαρκάρισμα του Τσιγκρίνσκι στον Γιάννου) έκριναν τη νίκη για την ομάδα του Νίκου Νιόπλια, ισοφάρισε προσωρινά στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου ο Άοσμαν με καταπληκτικό γκολ.

Ο ΟΦΗ ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και μόλις στο 5’ είχε την πρώτη καλή στιγμή του, όταν ο Φαν Ντάινεν βρέθηκε αφύλαχτος στην καρδιά της άμυνας του Ιωνικού, έκανε το γυριστό σουτ, αλλά ο Χουτεσιώτης τον σταμάτησε με τα πόδια.

Στο 22’ ο Μπαλογιάννης επιχείρησε ένα σουτ από το ημικύκλιο της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Η πίεση της κρητικής ομάδας επιβραβεύτηκε στο 43ο λεπτό με καταπληκτικό γκολ του Γκαγέγος, ο οποίος είδε την μπάλα να του στρώνεται έξω από την περιοχή και με ένα μονοκόμματο σουτ την έστειλε στην αριστερή γωνία του Χουτεσιώτη.

Ο Ιωνικός έφερε το ματς στα ίσα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τρομερό γκολ του Άοσμαν. Μετά από σέντρα και κακή απομάκρυνση του Γκαγέγος, ο Σύρος επιθετικός πήρε την μπάλα στην περιοχή και με υπέροχο, αριστερό φαλτσαριστό σουτ την έστειλε στα δίχτυα.

Στο 76’ ο Τσιλιανίδης (επέστρεψε σε δράση έπειτα από απουσία μηνών λόγω τραυματισμού) έχασε την ευκαιρία για να δώσει εκ νέου προβάδισμα στους γηπεδούχους, οι οποίοι έφτασαν τελικά στη νίκη με γκολ στο τελευταίο λεπτό. Ο Τσιγκρίνσκι φάνηκε να πατάει τον Γιάννου μέσα στην περιοχή κι έπειτα από υπόδειξη του VAR και on field review από τον διαιτητή Κωνσταντίνο Περράκη, δόθηκε εντέλει η εσχάτη των ποινών. Ο Λάζαρος Λάμπρου ανέλαβε την εκτέλεση, δεν αστόχησε και χάρισε το τρίτο σερί τρίποντο στους Κρητικούς που πάτησαν ακόμη πιο «γερά» στην ζώνη των play offs.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Φαν Ντάινεν, Μεγιάδο – Σαλβαδόρ Σάντσες, Μύγας, Τσιγκρίνσκι, Μάναλης

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Νίκος Νιόπλιας): Επασί, Μαρινάκης (76’ Καμάου), Βούρος, Διαμαντής, Μπαλογιάννης, Ντε Γκουζμάν (58’ Πασαλίδης), Μεγιάδο, Γκαγιέγκος, Τοράλ (76’ Τσιλιαννίδης), Λάμπρου (90’+1’ Ναμπί), Φαν Ντάινεν (58’ Γιάννου).

ΙΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας (90’+3’ Καμπράλ), Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Βαλεριάνος, Ντάλσιο, Σάντσες (90’+2’ Ματσούκας), Λενίς, Κιάκος (72’ Κάνιας), Άοσμαν (81’ Βαφέας), Μάναλης.

