Ωρωπός: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι

Τραγωδία με νεκρούς στο λιμάνι του Ωρωπού.

Νεκροί από δύτες της μονάδας υποβρυχίων αποστολών ανασύρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή στο λιμάνι του Ωρωπού, δύο ηλικιωμένοι (ένας 88χρονος άνδρας και μία 79χρονη γυναίκα), όταν το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν έπεσε στη θάλασσα, από άγνωστη μέχρις στιγμής αιτία.

Οι δύο επιβαίνοντες είχαν εντοπιστεί νωρίτερα χωρίς τις αισθήσεις τους από ιδιώτη δύτη.

Οι σοροί των άτυχων επιβαινόντων μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Το όχημα ανελκύσθηκε από γερανοφόρο όχημα.

