Οικονομία

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου

Περισσότερα από 436 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν την ερχόμενη εβδομάδα σε περίπου 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους.

Η προκαταβολή σύνταξης για τον Δεκέμβριο, καθώς και η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στον προγραμματισμό των καταβολών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των εποπτευόμενων οργανισμών του, για την εβδομάδα 29 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου.

Συνολικά υπολογίζεται ότι θα καταβληθούν περί τα 463,4 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές

12,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 23.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

θα καταβληθούν σε 23.500 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας). 20,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

θα καταβληθούν σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. Τέλος, 25.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 40 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

Την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν 12 εκατ. ευρώ σε 28.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου, στη βάση του ν. 4778/2021.

σε 28.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου, στη βάση του ν. 4778/2021. 170.607 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.154 ασφαλισμένους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας.

Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

θα καταβληθούν σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων. 22 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

θα καταβληθούν σε 6.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. 6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

θα καταβληθούν σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 1,5 εκατ. ευρώ για 800 συμμετέχοντες σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς).

Από τον ΟΠΕΚΑ, την Τρίτη 30 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι εξής καταβολές:

179,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 820.486 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα.

θα καταβληθούν σε 820.486 δικαιούχους για οικογενειακά επιδόματα. 71,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 173.827 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής).

θα καταβληθούν σε 173.827 δικαιούχους για αναπηρικά επιδόματα (αναπηρικά και διατροφής). 52,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 238.537 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.

θα καταβληθούν σε 238.537 δικαιούχους για Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. 34,2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 281.450 δικαιούχους για επίδομα στέγασης.

θα καταβληθούν σε 281.450 δικαιούχους για επίδομα στέγασης. 12,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 12.743 δικαιούχους για επίδομα γέννησης.

θα καταβληθούν σε 12.743 δικαιούχους για επίδομα γέννησης. 11,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 35.071 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων.

θα καταβληθούν σε 35.071 δικαιούχους για επιδόματα ανασφάλιστων υπερηλίκων. 8,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 76.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19).

θα καταβληθούν σε 76.000 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ», (λόγω COVID-19). 188.116 ευρώ θα καταβληθούν σε 360 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής.

θα καταβληθούν σε 360 δικαιούχους για επίδομα αναδοχής. 323.504 ευρώ θα καταβληθούν σε 875 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής.

θα καταβληθούν σε 875 δικαιούχους για επίδομα στεγαστικής συνδρομής. 224.153 ευρώ θα καταβληθούν σε 6.362 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων.

θα καταβληθούν σε 6.362 δικαιούχους για επίδομα ομογενών-προσφύγων. 74.088 ευρώ θα καταβληθούν σε 93 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων.

θα καταβληθούν σε 93 δικαιούχους για έξοδα κηδείας ανασφάλιστων. 180.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.800 δικαιούχους ως συνεισφορά του Δημοσίου σε δάνεια (προστασία κύριας κατοικίας).

