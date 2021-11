Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Ο “θεός του πολέμου” πήρε το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλιβερές εικόνες στην Τούμπα με τους οπαδούς των γηπεδούχων να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρα και το παιχνίδι να διακόπτεται για περισσότερα από 40 λεπτά.

Νύχτα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και πολλών αρνητικών εξελίξεων για τον ΠΑΟΚ, η τύχη του οποίου είναι πλέον στα χέρια της αθλητικής δικαιοσύνης από την εισβολή των οπαδών του λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα.

Αντίστροφα, μεγάλη νίκη κατέκτησε ο Άρης στο τοπικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, κερδίζοντας την ουσία αλλά και τις εντυπώσεις από τον κουρασμένο, βραχυκυκλωμένο και «άνευρο» ΠΑΟΚ με 0-1, σε παιχνίδι που επεφύλαξε στην λήξη δυσάρεστα γεγονότα με την είσοδο οπαδών του ΠΑΟΚ, διακοπή του αγώνα και απάντηση της Αστυνομίας με κροτίδες κρότου λάμψης και διακοπή της αναμέτρησης για 40 λεπτά περίπου.

Το ντέρμπι είχε πάθος και δύναμη και ο Άρης, πιο ξεκούραστος και «διαβασμένος», έφτασε στη νίκη με γκολ του Μαντσίνι από το 41ο λεπτό.

Στο 5' σουτ του Μαντσίνι υποχρέωσε τον Πασχαλάκη στην πρώτη επέμβαση και την παραχώρηση κόρνερ στο ντέρμπι. Ο Αρης εξ αρχής εφάρμοσε πιεστικό μαρκάρισμα σε κέντρο και άμυνα για να παρεμποδίσει την επιθετική ανάπτυξη των γηπεδούχων.

Η πρώτη καλή φάση για τον ΠΑΟΚ ήρθε στο 13' όταν ο Σφιντέρσκι, τελικός παραλήπτης της μπάλας από συνεργασία με τον Μουργκ, έστειλε δυνατό σουτ στην εστία του Κουέστα, αλλά δεν αιφνιδίασε τον τερματοφύλακα του Άρη.

Οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν στο γκολ δυο φορές στο 16'. Την πρώτη το δυνατό μακρινό σουτ του Σάσα μπλόκαρε ο Πασχαλάκης και αμέσως μετά σουτ του Καμαρά πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ο ΠΑΟΚ ανταπέδωσε με δοκάρι, σε απευθείας φάουλ του Κουρτιτς στο 19', που εξοστρακίστηκε από την αριστερή δοκό του Κουέστα.

Το πρώτο 20λεπτο κύλησε με καλό ποδόσφαιρο, αρκετές φάσεις και ελάχιστα λάθη από αυτά που συμβαίνουν στα ντέρμπι ψυχολογίας και μεγάλης πίεσης.

Από την μέση του ημιχρόνου ο Λουτσέσκου άλλαξε αμοιβαία θέσεις στους πλάγιους επιθετικούς του, με τον Μουργκ να περνάει πλέον αριστερά και τον Ζίφκοβιτς δεξιά, εκεί που αρέσκεται να κάνει πλαγιοκοπήσεις ο φορμαρισμένος Σέρβος διεθνής.

Στο 31' ήταν η σειρά του Εντιαγέ να αστοχήσει από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ στο σουτ που επιχείρησε.

Ως το τέλος του πρώτου ημιχρόνου οι δυο αντίπαλοι προσπάθησαν κυρίως να αποφύγουν τα αμυντικά λάθη που σε τέτοια παιχνίδια έχουν ακριβό αντάλλαγμα. Προσπάθησαν αλλά δεν αποφεύχθηκαν.

Στο 38' ο Πασχαλάκης έκανε σωτήρια απόκρουση σε κεφαλιά του Μαντσίνι από καλή θέση, σε "ζυγισμένη" σέντρα του Καμαρά.

Στο 41΄ ο Άρης βρήκε διάδρομο στην εστία του Πασχαλάκη και μαζί το γκολ που έψαχνε. Ο Εντιαγέ έκανε κούρσα 35 μέτρων από το κέντρο ως την περιοχή του ΠΑΟΚ, πάσαρε στον Μαντσίνι που με υποδειγματικό γωνιακό πλασέ παραβίασε την εστία των γηπεδούχων "παγώνοντας" την Τούμπα.

Με την επανάληψη ο Άρης πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 47' αλλά το σουτ από πλάγια του Σάσα έδιωξε ο Πασχαλάκης. Στο επόμενο λεπτό σέντρα σουτ του Ζίφκοβιτς βρήκε την πάνω πλευρά της οριζόντιας δοκού και έφυγε άουτ.

Ο Άρης σταδιακά έδωσε χώρο στον ΠΑΟΚ χωρίς να παραλείπει τις αντεπιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ αν και είχε κατοχή της μπάλας ήταν αγχωμένος ως ακίνδυνος.

Στο 67' ο Δικέφαλος πλησίασε στην ισοφάρισε με κοντινή κεφαλιά του Κούρτιτς, αλλά ο Κουέστα ήταν εκεί για να διώξει σε κόρνερ. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να επιτίθεται κατά κύματα. Αλλοτε ανορθόδοξα κι άλλοτε με πάθος για την ισοφάριση. Ο Αρης κρατούσε με αντίστοιχο πάθος αμυντικά και το 0-1 παρέμενε σε μια μετέωρη ποδοσφαιρική σκακιέρα. To παιχνίδι μετά την διακοπή του και παρέλευση 40 λεπτών ξανάρχισε με πρωτοβουλία του διαιτητή και αφού εκκενώθηκαν οι κερκίδες και καθαρίστηκε ο αγωνιστικός χώρος από τα πολλά αντικείμενα που πετάχθηκαν, για να λήξει με τελικό σκορ 0-1.

Τα γεγονότα του τέλους ήταν μια ακόμα "μαύρη σελίδα" στην ιστορία των αγώνων ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Διαιτητής: Ρόμπερτ Μάντεν (Σκωτσέζος)

Κίτρινες: Τέϊλορ, Κούρτιτς, Α. Ζίφκοβιτς, Τζέγκο, Γκαρσία

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου) Πασχαλάκης, Σίντκλεϊ, Μιχαηλίδης, Βαρέλα, Τέιλορ (82΄ Λύρατζης), Κούρτιτς, Σβαμπ (61' Μιτρίτσα), Μπίσεσβαρ, Αντρίγια Ζιβκοβιτς, Μουργκ (46' Ελ Καντουρί), Σφιντέρσκι (61' Ακπομ).

ΑΡΗΣ (Ακης Μαντζιος): Κουέστα, Σούντγκρεν, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Γκάνεα, Λούκας Σάσα, Τζέγκο, Εντιαγέ (73' Ματίγια), Μαντσίνι (66' Γκάμα), Γκαρσία (92' Ιτούρμπε), Καμαρά (74΄ Μάνος).

Ειδήσεις σήμερα:

Ωρωπός: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι

ΕΦΚΑ - ΟΑΕΔ - ΟΠΕΚΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου

Θραύσμα της ζωφόρου του Παρθενώνα επιστρέφει στην Ελλάδα